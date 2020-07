Miedo, nervio y ansia

A lo largo de la historia han sido muchos los oficiales y suboficiales de los ejércitos los que, con discursos motivadores, han arengado a sus tropas poco antes de entrar en batalla. Todos trataban de motivar y despertar sensaciones y emociones en sus huestes para poder sobrevivir a la dramática realidad a la que tenían que enfrentarse. Emociones que mal gestionadas pueden dar lugar a patologías, enfermedades a veces terribles, pero que en su justa medida, en proporciones adecuadas, pueden ser un pasaporte para la supervivencia. En nuestro día a día y, salvando las distancias, son los entrenadores personales, los psicólogos y los terapeutas los que nos ayudan a despertar o a controlar sensaciones importantes como son el miedo, el nerviosismo y la ansiedad. Estados anímicos que nos generan situaciones muy variadas, como pueden ser importantes exámenes académicos, entrevistas de trabajo o incluso cómo afrontar unas relaciones sociales satisfactorias. El miedo en su justa medida despierta en quien lo padece un estado de alarma, de recelo y desconfianza que permite no subestimar el problema o el enemigo al que tienes que enfrentarte. El nervio o el estado de agitación emocional, también en proporciones idóneas, nos dota de un ímpetu, de una energía y de un empuje que nos va a permitir afrontar los retos con más vitalidad. Y la ansiedad, también en proporciones adecuadas, va a permitir al individuo que la padece un incremento de su estado de vigilancia al dotar a los sentidos de un aumento de sus capacidades sensoriales. Controlando estas tres importantes emociones y atiborrados de adrenalina, pueden ser un «coctel» muy eficiente en la lucha por nuestra supervivencia y bienestar emocional.

El miedo, el nervio y el ansia seguramente fueron las tres emociones más importantes que nos acompañaron durante los casi noventa días que duró el confinamiento al que nos obligó la pandemia provocada por el Covid-19. Tanto confinados como trabajadores imprescindibles tuvimos que aprender, y rápidamente, a equilibrar y convivir con la presencia de estas tres potentes emociones para no caer en manos del terror, de la histeria y la angustia. Todo motivado por un organismo minúsculo, casi desconocido y que además es mortífero. El esfuerzo por controlar, por equilibrar nuestras desatadas emociones durante tanto tiempo, no fue fácil, ni «barato». El estado de alerta, el estado de vigilancia, el desborde emocional padecido, tiene unos efectos secundarios, unos daños colaterales de proporciones todavía por determinar y que muchos ya empiezan a sufrir «en sus propias carnes».

¿En qué parte del camino recorrido fue cuando perdimos el miedo a nuestro rival, al coronavirus? ¿Por qué hemos bajado tantísimo nuestro nivel de alerta ante un peligro que nos sigue acechando y que sigue cogiendo de la mano a la muerte? Tengo la sensación de que la ansiedad ha sobrepasado ampliamente al miedo y al nerviosismo. Muchos han comenzado a dedicar su ímpetu y sus esfuerzos en volver a la normalidad, a la cotidianidad que teníamos antes del inicio de la pandemia y está, ya no existe. Cómo entender si no esas imágenes de aglomeraciones de jóvenes y no tan jóvenes que, con cualquier excusa, abarrotan las calles sin respetar ni llevar a cabo las mínimas normas exigidas para evitar contagios. Ante esta relajación, ante el aumento dramático de los rebrotes, no nos queda otra que repetir una vez más, con mensajes muy sencillos, de los que pueda entender hasta un niño de seis años, que digan que: «Las mascarillas y la distancia aconsejada salvan vidas». A partir de aquí y, recordando que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, que el peso de la justicia aplaste a aquellos que la quebranten. La libertad de manifestaciones, de reuniones o celebraciones, desaparece en el momento en el que pisoteas la salud y el trabajo de tus vecinos. Aquellos que, consciente o inconscientemente, salen a la calle sin respetar las normas establecidas para luchar contra la pandemia los podría tachar de terroristas. Terroristas atentando contra la salud pública y el estado del bienestar. ¿creen que exagero?

No es cuestión de valentía, ni de histerismos. No es cuestión de cargarse de razones y justificar lo injustificable por asuntos egoístas. Es cuestión de responsabilidad. Es cuestión de sacrificios personales. Es cuestión de saber esperar. Es cuestión de poner nuestro granito de arena para anular y expulsar de nuestras vidas un virus que nos está matando y haciendo pasar hambre a muchas familias. Un virus que nunca debemos de olvidar que no entiende de nacionalidades, ni de fronteras, ni de razas, ni de políticas, ni de políticos. Su espíritu de supervivencia es lo único que lo mueve y ahora mismo sobrevive a consta de nuestra salud. Ante esta situación, hoy por hoy, nuestra mejor vacuna sigue siendo el miedo, el nervio y la ansiedad. Eso sí, todo en su justa medida.