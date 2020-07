Una ciudad en la que cualquier vecino esté a un máximo de quince minutos, a pie o en bicicleta, de servicios vitales como el médico, un parque, una escuela, una instalación deportiva, o un comercio de ultramarinos o alimentación. Esta es «la ciudad del cuarto de hora» como la han llamado. Esta es la propuesta con la que Anne Hidalgo se ha vuelto a proclamar, por elección de los parisinos, alcaldesa de París. No solo ella, sino que sus coaligados Europa Ecología-Los Verdes (EELV) han barrido en numerosas e importantes ciudades francesas. La plataforma París en Común ganó las elecciones en la capital frente a candidatos/as de la estructura presidencial de Macron que se han llevado un solemne batacazo en la mayor parte de las ciudades.

«El mundo ha cambiado. Nuestras vidas han cambiado. La urgencia ecológica impone soluciones nuevas para desplazarse, alojarse, alimentarse, trabajar y cuidarse. Soluciones nuevas para vivir juntos», así arranca el programa de los vencedores. pero el contenido no se queda atrás, la alcaldesa de París pretende suprimir sesenta mil plazas de aparcamiento en la calle la mitad de las que hay actualmente. Liberando espacio para carriles bici y ensanchar aceras el objetivo es que el 100% de las calles de la capital francesa puedan ser utilizadas por los ciclistas con seguridad. Avenidas que tienen tres carriles para los automóviles se queden con uno, y los otros dos para los ciclistas. Pretende limitar la velocidad a 30 km por hora en muchas vías secundarias y prohibir los coches con motor diésel a partir del 2024. Para hacer frente a las altas temperaturas que pronostica el cambio climático Hidalgo quiere crear cuatro bosques urbanos en París con 170.000 árboles tantos como nacimientos hay previstos en los próximos seis años; plantar árboles en las riberas del Sena; construir grandes huertos urbanos y, en las nuevas construcciones, obligar a instalar huertos urbanos en sus tejados. La agricultura urbana será un sector en expansión. No me extraña que Macron se haya convertido repentinamente al ecologismo.

Aparentemente y en principio estos cambios no requieren grandes inversiones directas como las mastodónticas obras públicas de las grandes ciudades, pero sí implican un cambio de mentalidad y de estilo de vida el próximo lustro y coincidiendo con la próxima celebración de la Olimpiada en París.

Otro alcalde, el de Varsovia, Andrzej Duda, en este caso un liberal, ha abierto la confrontación con el partido ultraconservador Ley y Justicia. El Gobierno polaco ha sido advertido varias veces por la Unión Europea por las medidas que ha tomado repetidamente contra el funcionamiento democrático. El primer ministro Mateusz Morawiecki ha intentado controlar el poder judicial. El actual primer ministro de Polonia, fue respaldado por Jaroslaw Kaczinskj el auténtico líder de Paz y Justicia. La victoria del alcalde de Varsovia el próximo 12 de julio puede suponer un cambio en el grupo de Visegrado los cuatro gobiernos ultraconservadores - Polonia, Chequia, Eslovaquia y encabezados por Orbán de Hungría- del este de la Unión que lastran el avance en temas como inmigración y refugiados, entre otros.

Cuando Pedro Sánchez era un proscrito expulsado del paraíso ejecutivo del PSOE la alcaldesa parisina, de origen español, se plantó en su tierra andaluza en un mitin para manifestar públicamente su respaldo a un candidato maldito a la secretaría general del PSOE. El apoyo a Pedro Sánchez fue una apuesta, como mínimo, atrevida. La de ahora por la ciudad de los quince minutos no es menor. Con un escaparate como la Torre Eiffel el resultado se va a saber en toda Europa. Algo así inició la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con la operación «Madrid Central», aunque con peor resultado, a la vez que reducía la deuda municipal a la mitad. Los ayuntamientos son, en mi opinión, la mejor cantera de buenos políticos y de ideas para cambiar la vida cotidiana. En el consenso en la Comisión de Reactivación empieza a notarse la escuela que han tenido algunos de nuestros parlamentarios en la administración local. Menos mal.