La pandemia no pudo con el Orgullo. Querer suprimir uno de los deseos básicos de los humanos es muy difícil, casi imposible. En los ochenta esta comunidad, especialmente los varones, sufrieron el VIH/Sida, muchos murieron, pero no fueron aplaudidos, los afectados tuvieron que ocultarse ante tanta discriminación, rechazo? y se les consideraba culpables, se habló inclusive que se trataba de un castigo divino; aun hoy, más de treinta años después de detectarse los primeros casos, muchos afectados tienen que ocultar su situación de salud en el trabajo, en la escuela, en el seno familiar.

La lucha por una vida sexual digna viene de muy, muy lejos. La Inquisición no se cansó de quemar homosexuales y de tanto quemar inclusive Girolamo Savonarola fue una de sus víctimas. Líder por imponer las «buenas costumbres» en Florencia hace cinco siglos, se atrevió finalmente a criticar al papa y hasta ahí se podía llegar. Fue ahorcado, después quemado y sus cenizas arrojadas al río. En el siglo veinte no faltaron Savonarola, otro papa, el actual, cuando era obispo, no dudó en decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo era «cosa del Diablo». Afortunadamente cuando en el Congreso de los Diputados español se aprobó este tipo de familia (el PP se opuso), el presidente era Zapatero y pidió hablar, no estaba previsto, y afirmó que ahora España era un país más decente, no dijo libre, que también, dijo decente y eso molestó mucho a los sectores de la sociedad más conservadores.

Conviene recordar, sin memoria no somos nada. Uno de los pasquines repartido en el ghetto neoyorkino en agosto de 1969, origen de este aniversario:

«The heat's on!!

Demostrate to end police harassmet of gays on 42nd street.

300 gays busted there in last weer.

3rd. 6 the rambles raided last weer.

Come out!!».

Reproducimos parcialmente la octavilla, pero es historia. Hablan de los cerdos (la policía), de los enfrentamientos violentos y el texto no es de universitarios, más bien de negros pobres y de iberoamericanos. Uno de ellos fue arrestado, ilegal en el país, desde el edificio policial se arrojó al vacío y se incrustó en la verja que rodeaba el edificio.

¿Orgullo? Está justificado.