La vacuna social

Se sale del estado de alarma, pero las alarmas están activas. Los asuntos económicos, con lo que ello afecta a la población, no salen del hospital, y la cuestión sanitaria sigue amenazada. El ardor político está ahí en esta «nueva normalidad», que no es tan nueva en este sentido. La calentura de la oposición funciona en sesión continua y no decae.

Casado buscaba sumar sufragios, aprovechándose del río revuelto de la pandemia, y pesca peces en las aguas de la intención de voto, a pesar de residir en la órbita de Abascal. No baja Sánchez del primer puesto y es el líder más valorado, teniendo en cuenta que ninguno de los cabezas de cartel aprueba el examen de la ciudadanía.

A Vox le sale el disparo por la culata, y sus caceroladas solo han hecho ruido. Unidas Podemos se apunta el tanto del Ingreso Mínimo Vital. Y Ciudadanos levanta un poco la mirada con su disposición para llegar a acuerdos. Esto puede dar un empuje el Gobierno de coalición o regalar aire al PP con el fin de seguir pensando en La Moncloa como objetivo a cualquier precio. Depende de las inclinaciones de Arrimadas.

Es posible que lo peor haya pasado. Aun así, el escenario tiene espinas por todas partes. La sombra del rebrote acecha y muchos lo celebran sin mascarilla, levantando la copa en el bar. Las garras del temor al paro, de la precariedad y la pobreza cumplen su labor pese al «apoyo europeo», en forma de subvenciones directas y préstamos a devolver, con la condición de ajustar los planes a la política dictada por Bruselas. Según esta tesis, las cuentas públicas no pueden depender exactamente de programas progresistas. ¿Esa es la vacuna democrática contra la situación? Vale, de entrada, eso sí, exigir transiciones verdes y digitales de la economía.

No obstante, la Confederación Europea de Sindicatos defiende un modelo económico más sostenible, justo e inclusivo, al servicio de las personas. Es decir, creación de empleo decente, o dejar fuera del procedimiento de déficit excesivo el gasto público en inversión y educación. Por pedir, que no quede, aunque las palabras se las lleva el viento demasiadas veces.

Una mayoría apuesta por un gran pacto de Estado para la «reconstrucción nacional» entre PSOE y PP, y otros, personalidades de la cultura, la ciencia, del arte, la universidad o del sindicalismo, reclaman un «gran pacto» para la reconstrucción social de España con la defensa de buenos servicios públicos como garantía de derechos sociales, además de concordia (en un difícil entorno donde brilla por su ausencia) y reconocer al mundo del trabajo que ha cumplido durante tres meses de confinamiento.

Los populares requieren un pacto por la sanidad, porque ahora es lo que más preocupa a los españoles. Los expertos en gruesas palabras, políticas de recortes y privatización quieren dialogar y, naturalmente, acusan a Pedro Sánchez de «romper consensos» y de mil y una historias.