Millorar el present, garantir el futur

Acabem de complir el primer any de la legislatura 2019-2023, un any intens i dur, però que també ens ha servit per a demostrar la capacitat que tenim els alcoians i les alcoianes de treballar units, superant tots els obstacles que tinguem en el camí. Un any en el qual han vist la llum projectes il·lusionants per millorar la nostra ciutat, però en el que també hem patit els efectes de la borrasca Glòria i la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-19, i han perdut la vida veïns i veïnes nostres, el que sens dubte mai podrem oblidar.

La pandèmia ens ha fet afrontar, i encara ho fem, situacions desconegudes, i hem hagut de prendre decisions en temps rècord, buscant sempre el millor per als alcoians i alcoianes i treballant per aportar certeses en uns moments de molta incertesa. Per això, des del primer moment hem treballat en mesures socials i econòmiques destinades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sota el nom de Reactiva Alcoi. Perquè d'això es tracta, de què la nostra ciutat isca reactivada d'una crisi que ningú podia imaginar, que ho faça en el menys temps possible i que no quede gent enrere.

Parlar de coses positives que podem traure d'aquesta pandèmia sembla impossible, però no ho és. Perquè ens ha servit per a aprendre i ens hem adonat que junts som més forts, les alcoianes i els alcoians ens han mostrat la cara més solidària, els xiquets i xiquetes ens han donat una lliçó de responsabilitat complint amb el confinament amb una actitud excel·lent, i les empreses s'han adaptat a les noves necessitats, mostrant la seua capacitat de reinvenció.

L'habitatge ha estat prioritari en la nostra política i hem obert l'Oficina d'Atenció i Rehabilitació del Centre d'Alcoi, a la vegada que s'ha signat un conveni amb la Conselleria d'Habitatge per a la revisió d'edificis de més de cinquanta anys ubicats en aquest barri, com també ha vist la llum l'Observatori per l'Habitatge Públic.

Tot el que hem viscut els últims mesos ens ha de servir per a avançar en els nostres objectius per a aquesta legislatura. En el discurs que vaig fer en la constitució de la Corporació deia que aquests quatre anys serien determinants en el desenvolupament de projectes que reforcen el lideratge de la ciutat en tots els aspectes i que incideixen directament en el benestar de les persones, en el foment de l'ocupació, en l'educació i en la ciutat en general.

Doncs bé, en aquest primer any de legislatura ja hem posat en marxa diferents projectes encaminats a aconseguir els nostres objectius. Aquest dijous passat es feia pública la proposta que convertirà l'antiga fundició de Rodes en un parc tecnològic i sociocultural, per al que està previst que les obres comencen a primers de l'any que ve. Un projecte de vital importància, transformador i revulsiu, que realça el patrimoni arquitectònic i que vindrà a impulsar nous models econòmics. Precisament, entre les iniciatives que acollirà Rodes està Districte Digital, que facilitarà atraure empreses, talent, i fomentar l'activitat econòmica, així com el primer CDT (Centre de Turisme) d'interior de la província d'Alacant, que permetrà un impuls al sector.

En parlar d'obres voldria remarcar que l'esperada ampliació del poliesportiu Francisco Laporta i la coberta de la pista exterior estan en marxa i van a bon ritme.

Com a ciutat innovadora, hem fet passos endavant per a avançar com a ciutat intel·ligent, de la mà de l'oficina Smart Office i amb un impuls al Pla Director Smart City, amb projectes socials per millorar la vida de les persones. Perquè viure en una ciutat intel·ligent ens aporta avantatges en el medi ambient, en la seguretat, en la mobilitat i en l'obtenció d'estalvis energètics, entre molts altres beneficis. En parlar de la mobilitat, els esforços es centren a aconseguir que els vianants guanyen terrenys als vehicles, tant amb l'eix per a ciclistes i vianants com en el procés de peatonalització del Centre.

La cultura i l'educació són bàsiques per al present i futur de qualsevol societat i en aquest primer any de legislatura tenim accions tan importants com haver sigut nomenada capital cultural valenciana, condicionar els centres educatius públics gràcies al Pla Edificant i incrementar l'oferta de Formació Professional, fonamental per a les nostres indústries.

Tot açò només és una part de la feina que aquest Ajuntament ha portat a terme en el primer any de legislatura, i junts podrem portar endavant tots els projectes que tenim i que ens permetran consolidar un model de ciutat integradora, intel·ligent i sostenible. En definitiva, una ciutat referent.