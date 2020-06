Estamos de enhorabuena

El coronavirus ya no requiere el cien por cien de la atención del gobierno. El presidente Sánchez le ha cedido la responsabilidad de la tercera fase a las comunidades autónomas

s cierto, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se aprobó sin ningún voto en contra. Votaron a favor del ingreso mínimo garantizado todos los grupos y partidos políticos, excepto Vox, que al final cambió el anunciado no, por la abstención. La ultraderecha no cayó en el efecto llamada como suelen decir; sino en el pánico a la soledad. Se convirtieron en la «derechita cobarde» que tanto les gusta repetir. Lo importante fue el sí del Partido Popular (PP). Bienvenidos al consenso. Por algo se empieza. El IMV es ya la quinta pata del estado de bienestar en nuestro país. Sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, y ahora el ingreso mínimo vital son estructuras y recursos sociales de redistribución de la renta, y que garantizan una protección social mínima para todos los ciudadanos. Importante que la nueva ley haya contado con el voto a favor del PP, hay que felicitarse, porque se supone que cuando alguna vez gobierne respetará lo que ahora ha apoyado. Ahora hace falta el acuerdo en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Incluso, aunque sólo fuera porque estamos en vísperas electorales en Galicia y en Euskadi, y seguramente han descubierto que pueden perder más votos por el centro que por la derecha.

El coronavirus ya no requiere el cien por cien de la atención del gobierno. El presidente Sánchez, le ha cedido la responsabilidad de la tercera fase a las comunidades autónomas. Con lo fácil que era jugar a la contra con el gobierno, ahora a algunos les han entrado las dudas y los temblores de la responsabilidad. Con la cesión de la tercera fase el gobierno ha pasado la gestión acelerada, dubitativa, probabilística y ansiosa de la pandemia. Ha vuelto la política al gobierno de coalición que está poniendo en marcha los acuerdos programáticos. Sí la semana pasada fue el impuesto sobre los servicios digitales, esta semana ha sido la puesta en marcha de la Tasa Tobin. Las inversiones financieras a través de la red son muy superiores en millones diarios a las que se hacen comprando o creando empresas para producir bienes y servicios. Las inversiones a través de la red sean desde Wall Street, desde la City en Londres, desde algún paraíso fiscal, o incluso desde Berlín, tienen por objeto obtener importantes beneficios relativamente rápido. Hacen apuestas a la baja, hundiendo el valor bursátil de las empresas, y en muchas ocasiones lo que pretenden es hacerse con el control de una empresa, descuartizarla y venderla en trocitos (en Inside Job, incluso en Pretty Woman está retratada esta especulación), sin importarle ni los puestos de trabajo, ni la creación de riqueza. La Tasa Tobin, en versión europea suavizada, impone el 0'2% de impuesto a este tipo de compraventa de acciones siempre que la empresa tenga un valor bursátil superior a los mil millones. Se calcula que España puede ingresar con éste nuevo impuesto unos 800 millones de euros anuales. La tasa sobre los servicios digitales sobre Facebook, Google, Amazon, etcétera, probablemente será un gravamen europeo para recaudar lo necesario para la reactivación económica financiada por la Comisión Europea. Hay que señalar que el mayor exponente de que la política y la normalidad ha vuelto lo tenemos en el fútbol, aunque sin espectadores en el campo, junto con la reapertura de bares, restaurantes y playas.

El coronavirus sigue teniendo sus efectos en Estados Unidos. Los brotes ocurrentes de su presidente no consiguen frenar la pandemia. Tiene problemas para encontrar un sitio donde celebrar la apoteósica convención que le proclame candidato. Los estados no quieren vivir nuevos rebrotes y que se agrave la situación sanitaria. Algo inédito en anteriores elecciones. La situación ha llegado hasta el punto que los mítines de Donald Trump se requiere inscripción previa firmada, con el compromiso de que no se presentarán demandas contra los organizadores. El presidente está dando bandazos porque la movilización antirracista ha puesto en evidencia sus declaraciones, tweets ocurrentes, y fotos bíblicas. Ha conseguido irritar a blancos, negros, y latinos, al 70%. Los sondeos, desgraciadamente para Trump, dan a Joe Biden el candidato demócrata «in pectore»- tiene los delegados, pero aún no ha sido proclamado- 15 puntos de ventaja. Cuando todos daban por hecho la reelección del republicano, entre el coronavirus, la economía, y las manifestaciones antirracistas Donald Trump puede tener el honor de ser uno de los pocos presidentes que no consigue el segundo mandato. Las elecciones no las gana el aspirante, las pierde el presidente. Estamos de enhorabuena. ¡Aleluia!