A Luis de Castro

Luis y yo nos conocemos de toda la vida. Somos de la misma generación. Y en Alicante, cuando éramos jóvenes, solo con un par de vueltas por la explanada, ya nos conocíamos. Nos une, nos unía ese amor por Alicante. Deseando lo mejor para nuestra ciudad: Cuidarla y mimarla. Siempre que nos veíamos no le faltaban palabras cariñosas.

Tuve la osadía de dirigirme a él como directora del Instituto Jorge Juan para que se pudiera celebrar un concierto en el Teatro Principal con motivo del 150 aniversario del Instituto. Luis estaba encantado porque, además, de ser el Instituto emblemático de la ciudad y de la provincia, él había actuado en el centro con un grupo de teatro, en una obra que ahora no recuerdo su nombre. El concierto se celebró el 23 de Noviembre de 1995 con la ayuda de la Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo. En el concierto participó el Orfeón STELLA MARIS y la orquesta ALICANTE dirigido por José Mª Vives. Fue un éxito.

El tiempo pasa tan rápido que el curso próximo el Instituto cumplirá 175 años.

Más recientemente, el año 2016, tuve la ocasión de asistir a la entrega del XV Premio Maisonnave en el que Luis fue distinguido. Su discurso emocionó a todos los asistentes. Y aún recuerdo cómo, él mismo se sintió profundamente emocionado.

Al año siguiente Luis me devolvió la cortesía ya que recibí el XVI premio Maisonnave. No sólo me devolvió la cortesía sino que en su artículo del diario Información de esa semana (14/12/2017) me regaló un artículo llamado IMPRESCINDIBLES en el que Lola Herrera y yo somos protagonistas.

Desde esos momentos, Luis me enviaba cada semana su artículo "Desde mi terraza" y lo comentábamos. Cuando alguna vez nos veíamos, hacíamos esa "xarraeta" que tanto nos gusta.

Poco a poco, intuí que algo no iba bien. Me dijo que se había ido al pueblo, hasta hoy, en el que la noticia ha saltado a los medios.

Me parecía muy curioso que en cada artículo apareciera al final lo que él llamaba La perla. Pues bien, la perla del artículo citado pertenece a Bertold Brecht dice así: "Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los IMPRESCINDIBLES".

VA POR TI, LUIS. ¡TÚ SÍ ERES IMPRESCINDIBLE!