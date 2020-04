Gran parte del ala más a la derecha del arco político lleva un tiempo, antes incluso de la crisis del coronavirus, expidiendo carnés de españolidad. Los reparten entre supuestos «constitucionalistas» y los que, en su infalible opinión, se dedican a traicionar un día sí y otro también el espíritu de la sacrosanta Carta Magna. Son los mismos que ponen sobre la mesa reducciones de impuestos hasta el infinito y más allá -una cosa es fraccionar los plazos o alargarlos todo lo posible para facilitar los abonos y otra muy diferente el gratis total- pero que a la vez pondrían el grito en el cielo, con toda la razón, si nuestro sistema sanitario fallara con estrépito. Y son los mismos que atacan la descentralización territorial de la gestión fijada por la Constitución con lo que, en realidad, dinamitan la propia esencia del texto. Sin modelo autonómico no hay Carta Magna. «Puede gustar o no, pero España es territorial. Hay que entenderlo. Y ya no se puede cambiar», reflexionaba esta misma semana en privado un dirigente de gran peso en el PP sobre la obsesión de Pablo Casado en parecer uno más de la algarabía de la ultraderecha para golpear a un descolocado Pedro Sánchez. «Con esa estrategia tenemos casi imposible volver a gobernar», remachaba.

Ocurre, sin embargo, que el modelo de atención médica, competencia en nuestro caso de la Generalitat Valenciana, está funcionando. Lo avalan los datos. Tenemos uno de los porcentajes más altos de enfermos recuperados. Así que, con sus dificultades, el sistema está respondiendo a una emergencia de exigencia máxima. Y todo ello a pesar de que, durante la anterior crisis económica, tanto la Sanidad como la Educación o los Servicios Sociales fueron maltratados por recortes ejecutados cuando gobernaban algunos de los que ahora, sin embargo, se erigen como sus máximos defensores. Pura hipocresía.

Toca afrontar la adversidad con las lecciones del pasado. Pero también con las que surjan de una emergencia de calado histórico. Y una de las enseñanzas de esta crisis que va cambiar tantas cosas será la necesidad de reforzar todos los sistemas de protección pública. Como símbolos de nuestra sociedad. Empezando por la Sanidad como garantía de la mejor atención ante una enfermedad. Siguiendo por la cobertura social para evitar que el virus se convierta en una brecha de exclusión insalvable. Y terminando por la Educación para que, cuando termine esta pesadilla, nadie se pueda quedar atrás en su formación y todos puedan tener un futuro en igualdad que les permita afrontar en las mejores condiciones los tiempos tan complejos que se avecinan.

Del incalificable pleno del pasado jueves en el Congreso para renovar el estado de alarma, entre la inconcreción de Pedro Sánchez y la irresponsabilidad de Pablo Casado, una de las intervenciones más interesantes fue la de Joan Baldoví, portavoz de Compromís. Además de recordar al Gobierno que debe vigilar a los bancos para que devuelvan a la ciudadanía parte del rescate que entre todos les pagamos para salir del atolladero en la última crisis económica, Baldoví retó a los «constitucionalistas» del lado derecho del hemiciclo a blindar en la Carta Magna la Sanidad y los Servicios Sociales. Ni le respondieron. Así que para continuar con el ejemplo que está dando la Generalitat en esta crisis, con Ximo Puig a la cabeza, deberían protegerse para el futuro esos derechos que son competencia autonómica en el Estatuto. Para a continuación pedir que se trasladen a la Constitución. Y que cada uno quede retratado.