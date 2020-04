Mi casa es mi mundo

Se decretó el estado de alarma y Alicante se paralizó. Mi trabajo consiste en comunicar a través de las imágenes lo que pasa en la ciudad. Seguí realizando mi labor. Cada vez se veían más mascarillas. La UME llegó a la ciudad a desinfectar. Largas colas en los supermercados. Los vecinos vivían más en sus ventanas y balcones más que nunca. Mi salud no mejoraba. Me tocó una bronquitis y con ella también llegó la baja. De repente mi vida se paró como todos los alicantinos y no podía informar. Y como muchos, empecé con las rutinas del día a día. Gran compra para la semana. Cocinar con todo el tiempo del mundo.

En estas semanas he aprendido a apreciar las cosas pequeñas. Valorar más todavía a las personas que me rodean: mi pareja, mi familia y mi segunda familia, mis amigos. Saborear lo cotidiano. La comida, que no he parado de cocinar, leer un buen libro, disfrutar de las ciberllamadas con los amigos y hacer ejercicio.

Lo más difícil es no ver a mis padres. Ellos son mayores y yo con la bronquitis no es lo mejor visitarlos. Pienso que esto es temporal y quiero ser positiva. Las noticias que recibimos no lo son y es difícil llevar el día a día. Hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestro pequeño entorno porque es nuestro mundo. Tenemos que protegernos en nuestras casas para proteger a muchos otros. Por eso, al estar en mi entorno necesito ordenar, limpiar y mejorar lo que me rodea. Porque ahora entre estas cuatro paredes está mi mundo.

Cuidaos mucho.