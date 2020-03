Seize your day, choose your path. (A Sun) Seize the day or die regretting the time you lost It's empty and cold without you here, too many people to ache over. Avenged Fold

Ayer me contó mi gran amigo Pepe que su gran amigo Román le había enviado una frase que decía: "Éramos felices y no lo sabíamos". Bueno, yo tengo que puntualizar que siempre he sabido que era feliz, porque tengo una familia que no me la merezco. En su día escribí una poesía que se titulaba sueño apocalíptico y que en realidad era una declaración de amor a mi familia, como lo es ahora. Desde que estalló esta crisis la verdad es que han sido días difíciles para todos. Desde el primer momento sentí que se trataba de una emergencia nacional e internacional y reaccioné sin miedo a equivocarme haciendo predicciones. De todos modos siempre he creído que los modelos son una brújula para saber dónde estamos, incluso cuando sobreestiman o subestiman. No creo que sea el momento de hacer críticas ni de exigir responsabilidades, porque además este tema ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Me extraña que la OMS ni ningún país, incluido China, fuese capaz de predecir con antelación el número de infectados y la virulencia de esta infección. También me extraña que a nivel de la Unión Europea no se haya reaccionado a tiempo. Decía Bill Gates en una conferencia TED en 2015 que la economía mundial no debería depender de la propagación de un "virux". Tenía razón. Este es un acontecimiento que va a cambiar el mundo. Nada va a ser igual. Ya nada es igual desde hace más de una semana. Haciendo limpieza, encontré los periódicos de hace escasamente dos semanas. Cuando uno revisa la hemeroteca se da cuenta cuán naifs éramos. No sabíamos, y creo que todavía no sabemos con qué enemigo nos enfrentamos. Un enemigo que dejará en España una cifra de entre 80.000 a 170.000 infectados (según las últimas estimaciones), de los cuales la mayoría serán leves (aproximadamente el 80%), el resto necesitarán hospitalización, y de éste 20%, un porcentaje bastante elevado (del 2 al 4%) requerirán UCI. Esperemos que la tendencia bajista de estos días se confirme y que estemos sobrevalorando la infección. Luego vendrán las secuelas. Tenemos que estar preparados para una pandemia que en nuestro país dejará un alto porcentaje de muertes. Si lo hacemos bien en 3-4 semanas lo tendremos controlado. Por eso se necesita la colaboración de todos. Se necesitará establecer medidas de control, porque como dije nada volverá a ser igual. Además lo importante no es acertar o no con la cifra de infectados, sino ayudar a planificar las necesidades sanitarias. Ante esta pandemia, nos damos cuenta ahora de la importancia de poseer un sistema público de sanidad que durante la crisis del 2008 ha sufrido recortes. La sanidad pública es pública porque afecta a todos, y para nada sirve que yo esté bien, si el vecino de al lado está infectado. La sanidad pública no entiende de ideologías, ni de papeles. Espero que esto quede claro. No podemos permitir que haya gente que se salte las reglas a la torera. Deberíamos recriminarles su comportamiento y, si es necesario, denunciarlo a las autoridades competentes. La pandemia que se avecina, por ejemplo en el Reino Unido va a ser de dimensiones catastróficas, gracias entre otras cosas a las políticas de recortes de la época de Margaret Thatcher. A ver si nos enteramos de una puñetera vez, que para nada sirve hacer cinco pruebas a los diputados, a los futboleros o al Rey. Si esto no se controla aquí vamos a caer como moscas, sean de sangre azul o naranja. También queda claro que hay cosas que han llegado para quedarse. Voy a hacer un repaso. Lo primero es el teletrabajo. Haríamos bien si esto se impulsa cada día más y por fin la fibra llega a cada sitio de nuestra región. Es la mejor manera de superar este tipo de problemas, cuando muchos podrán trabajar desde casa, generando riqueza en lugares recónditos. Este "virux" también habla de nuestras sociedades y de su modo de vida. En las sociedades latinas el contacto es mucho más elevado y el contagio mayor. Cuando esto pase no deberíamos dejar que esto cambiase. Pero hay que estar preparados, y como ha quedado claro estos últimos días, la primera línea de defensa han sido nuestros sanitarios: unos héroes. Muchas gracias. La segunda la ciencia y la tecnología. Tenemos que invertir en métodos de diagnóstico precoz y sobre todo entender cuáles son la vías genéticas que afecta este virus para poder remediarlo con antivirales. Si se poseen datos de expresión genética el reposicionamiento sería inmediato. Los asiáticos han utilizado métodos de geoposicionamiento de los infectados y los resultados saltan a la vista. También es posible hacer diagnósticos rápidos mediante grabaciones de la tos de personas infectadas y aquellas con síndrome severo para poder tomar decisiones en tiempo real. Dejo aquí estas propuestas. Nuestro grupo y otros equipos de investigación están preparados. Sería muy importante para los países menos ricos. En particular hay que trabajar en una vacuna que se pueda financiar de manera muy económica. No se puede ni se debe hacer negocio con la miseria de los demás. Ha quedado claro que sin ciencia no somos nada. Espero que la reconstrucción económica que va a ser dura se base en criterios de solidaridad e innovación. Quiero terminar rindiendo un homenaje a aquellas personas que nos han asegurado y están asegurando el suministro de las necesidades básicas, tanto en la producción como en la distribución. Ellos a su manera están siendo unos héroes. Habrá que capear el temporal, pero no debemos dudar, saldremos de ésta, y espero que más fuertes como país. No echo nada de menos las estridencias y las idioteces de los políticos, claramente lo peor de este país. El "virux" los ha regularizado. Se necesita un amplio pacto nacional para aprobar las medidas necesarias que nos sacarán este atolladero. Pero no nos equivoquemos, la situación será global, y tenemos que estar dispuestos a ayudar a nuestros vecinos. La UE tiene que ponerse las pilas, porque hasta ahora ha estado ausente. ¡Veremos, dijo un ciego! El silencio cuando no hay nada inteligente que decir es la mejor de las soluciones. Es ante las situaciones extremas que cada cual se retrata. Yo, estos días he aclarado muchas ideas.