Manejar la ansiedad

Por primera vez desde que tengo el placer de escribir los domingos en este espacio, este artículo va dirigido a cuidaros a vosotros, mamás y papás. La situación que estamos viviendo estos días es muy estresante y nos está generando a todos sentimientos de impotencia, de angustia y de desesperanza. Si no conseguimos gestionar estas emociones, estamos en riesgo de desarrollar problemas relacionados con la ansiedad o trastornos del estado de ánimo. Y si bien ninguno de nosotros podemos cambiar lo que está ocurriendo, lo que sí podemos hacer es intentar cambiar lo que sí está en nuestra mano. Como dice una famosa oración, debemos tener serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, y valor para cambiar las que sí podemos.

No es bueno para tu salud emocional estar saturado de información todo el tiempo. Estos días no paran de circular fake news sobre la peligrosidad del virus, la escasez de recursos en los hospitales o los contagios cerca de nuestra casa. Acude a fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad o de tu Ayuntamiento, por ejemplo, para tener información veraz. Una vez que sepas lo que está ocurriendo realmente, tendrás un mayor control sobre la situación y podrás manejar mejor tus experiencias emocionales.

El uso del whatsapp estos días se ha multiplicado por ocho, siendo un recurso muy útil para pasar el tiempo y mantenernos conectados con los demás. Sin embargo, un abuso de las nuevas tecnologías puede tener un efecto negativo en nuestro estado de ánimo, además de alejarnos de las personas con las que compartimos el confinamiento. ¿Por qué no ver esto como una oportunidad para hacer todo aquello que no tenías tiempo antes? Practica deporte, avanza en proyectos que tenías en un cajón, pasa con tu hijo el tiempo que nunca puedes pasar por culpa del trabajo, o anímate a arrancar esa afición que llevas pensando meses pero para la que no encontrabas el momento. Como decía al principio, no podemos hacer nada para cambiar el quedarnos en casa, pero sí podemos elegir qué hacer durante la cuarentena.

De todas estas recomendaciones, os lanzo quizás la más importante: cuidaros física y mentalmente, porque la mejor manera de cuidar a vuestros pequeños es cuidaros a vosotros mismos, así conseguiremos ser modelos de afrontamiento positivo para ellos y podrán sobrellevar mejor la situación de confinamiento. Y si veis que algo no va bien, por favor buscad ayuda. Somos muchos los psicólogos que hemos habilitado plataformas virtuales para realizar terapia online, o bien simplemente hemos abierto nuestras redes sociales para que cualquier persona pueda recibir nuestra ayuda. Los psicólogos manejamos muchas herramientas que ayudan a reducir el malestar emocional a través de técnicas de desactivación fisiológica, de reestructuración de pensamientos y de resolución de problemas. Por supuesto, yo también me he unido a esta iniciativa y podéis buscarme en mis redes sociales si necesitáis apoyo profesional o recomendaciones para vosotros o vuestros pequeños.



