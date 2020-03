Las otras caras del mal

No es menester que les refiera la tragedia que estamos pasando los españoles a cuenta de esta pandemia causada por el coronavirus chino. A las irreparables cifras de muertos, más de mil, se añaden las de miles de infectados por este virus del que nadie supo o quiso advertir su verdadera peligrosidad. Ahora toca luchar contra la pandemia, primordial, pero cuando se salga de ella veremos las terribles secuelas que también habrá dejado en el tejido económico español, los puestos de trabajo, la cohesión social, los ahorros de millones de personas, la Bolsa, las empresas, las familias –sobre todo las más vulnerables– y en nuestras cuentas públicas. A los visibles fantasmas de una economía que ya mostraba signos de estancamiento se añade ahora un invisible enemigo que ha venido no solo a minar la salud de los ciudadanos, lo más grave, sino también a descuadernar un sistema económico y laboral ya de por sí frágil. Eres, ertes, despidos, millones de horas de trabajo irrecuperables, crisis social, dramas familiares, ingresos fiscales imposibles, recesión, y paro, mucho más paro.

La pandemia que ahora padecemos comenzó en China, saltó a otros países, se multiplicó en Italia, aterrizó en España y ahora, meses más tarde de los primeros contagios, cuando ya se conocía la peligrosidad del virus, su facilidad de contagio y la nefasta experiencia del tratamiento de las autoridades italianas frente a la epidemia, después de todo eso, nuestro Gobierno, en un relato de incompetencia que no merecían los españoles, pasó de la autocomplaciente arrogancia, del diletante quietismo, a tomar dubitativas medidas primero, y más drásticas después, pese a que disponía de puntual información sobre la extrema gravedad de la crisis sanitaria.

Pero antes de esta fecha hubo otras fechas, por ejemplo, el 8M, Día de la Mujer, de la huelga feminista y los eslóganes vergonzosos (sola y borracha quiero llegar a casa). Es muy duro, durísimo, que debamos referirnos a la grave imprudencia, a la incuria, a la negligente actuación del Gobierno que, teniendo conocimiento de los riesgos, no solo no impidió la manifestación, sino que animó desde todos los foros a su alcance a que se asistiera a las concentraciones. Una lamentable guerra a muerte entre los sectores socialista y de extrema izquierda del Gobierno –PSOE/ Unidas Podemos; Carmen Calvo/ Irene Montero– por acreditar quién era más feminista, quién izaba con más fuerza la bandera contra ese machismo que mata más que el coronavirus (más de mil víctimas desde entonces). Un machismo mucho más peligroso que el coronavirus, banalizaba Cristina Almeida demagógicamente; o «si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M le diría que haga lo que quiera», en irreflexivo consejo de Fernando Simón, jefe de Alertas Sanitarias del Estado, timonel de la emergencia que nos asola. Vean algunas de sus frases: «En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad»; «Existe una probabilidad de infección muy bajo»; «El riesgo está perfectamente delimitado. No es un riesgo poblacional»; «Ahora mismo no se propone suspender ningún evento»; «Cerrar colegios no reduciría riesgos, sino que los aumentaría». Y por inaudito que parezca, Simón sigue en el puesto. Sabemos de dirigentes políticas contagiadas tras asistir a la manifestación 8M, pero nunca sabremos cuántos fueron infectados y a cuánta gente contagiaron. Una grave irresponsabilidad de la que ni el Gobierno, ni las organizaciones feministas convocantes, ni los responsables de la salud pública han pedido perdón. La ideología partidista por encima de la salud ciudadana; la consigna progre por encima de la seguridad sanitaria. Desde entonces, más de mil muertos.

Y ahora el caos. Faltan mascarillas y material aislante frente al contagio (¿despreciará ahora el líder de extrema izquierda Iglesias el ofrecimiento hecho por Amancio Ortega?), denuncian nuestros héroes sanitarios que, ellos y ellas, sí, trabajan sin denuedo para cuidar de nuestras vidas a costa de las suyas. Escribo mi total admiración, mi eterno agradecimiento, mi solidaridad para los miles de mujeres y hombres que desde cualquier escala de la sanidad pública –también la privada– están luchando en primera línea de riesgo para que nuestro riesgo sea menor. Ellos y ellas no venden ideología, no pelean como niños a ver quién es más progre o más feminista. Están ahí, con rostro y nombre, con esfuerzo diario y callado, sonriendo, sin mirar el reloj, con salarios de tercera y responsabilidades de primera; están ahí pese a la incompetencia de nuestros responsables públicos y las carencias que, siendo previsible se podrían dar, nadie advirtió con tiempo porque solo tenían tiempo para la ideología (en el Hospital de Soria han utilizado bolsas de basura como protección); están ahí, acompañados del estruendo agradecido de millones de aplausos que cada noche se descuelgan de nuestros balcones para que lleguen a sus extraordinarios corazones. Y al Ejército español, a nuestra Policía y Guardia Civil. Ellos y ellas son los verdaderos héroes. Gracias.

Pero las caras del mal no solo llevan nombre de virus, ni apellidos de improvisación o ideología, no. La otra cara del mal tiene nombre y apellidos en el independentismo xenófobo y racista de algunos dirigentes catalanes. Su discurso del odio es tan miserable, su rencor tan vil, que pretende derivar la responsabilidad de la pandemia a lo que ellos llaman despectivamente España. La prófuga y exconsejera Clara Ponsatí se burlaba hace unos días sobre el avance del virus en Madrid y sus letales consecuencias con la repugnante frase «de Madrid al cielo», compartido al instante por otro racista fugado, el xenófobo Puigdemont. ¿De Madrid al cielo, mezquinos racistas? No se equivoquen, esos son la verdadera cara del mal. Y con esa inmoral chusma va a pactar el Gobierno de España. Yo no. A más ver.