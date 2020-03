Parte de guerra (5): esperando la curva

Siempre hay una curva que manda en nuestra vida. A fin de cuentas el universo es curvo, también la Tierra y el horizonte (al menos así lo vemos). Aunque ya no se pueda hablar de las curvas de una mujer, se quiera o no aún mandan, y para seguir. Luego están las de las carreteras, que nos enseñan las leyes de la inercia, y la llamada curva de la felicidad, que nos enseña las leyes de la edad. Sin embargo, todas esas curvas, la del universo incluida, han perdido peso, y ahora todos estamos pendientes de la curva de la epidemia, aguardando a que empiece a caer, pues cuando ocurra la enfermedad será un ciclo más dentro del ciclo de la vida. Como formamos parte de esta, los ciclos siempre nos tranquilizan (si el universo y la vida fueran cuadrados nos tranquilizarían las rectas). Caída la curva, solo quedará esperar a que se cierre el ciclo, teniendo cuidado de no salir antes por la tangente.