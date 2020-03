Miedos y carencias

El pasado sábado decidí dar la vuelta a medio camino del Mercado Central. Recibí una llamada que me advertía de la multitud allí congregada, argumento que, a tenor de las recomendaciones escuchadas, contaba con suficiente peso para interrumpir el viaje y regresar al nido. La obligada visita no se anuló, se pospuso, aclaración que ahora utilizamos constantemente en el intento de tranquilizarnos mientras repasamos lo que la agenda arrastra sin cumplir. Con el Mercado sí cumplí ayer, bien temprano. Llegué provisionado de guantes de látex y mascarilla, tras recomendación de mi médico de cabecera que, a través del wasap, me lo dejó claro: «Sin cortarte». No tuve tiempo de sentirme ridículo al comprobar que casi todos los mortales que se cruzaban en mi camino iban provistos de idéntico atuendo sanitario. Curioso resultó, también, constatar que, lejos de la marabunta que circulaba el sábado, poco antes de las nueve horas de ayer el Mercado estaba casi desierto. Mantengo la buena costumbre de acudir regularmente al Mercado Central, tradición iniciada con mis padres desde que era un niño. De hecho, sigo comprando en esos entrañables comercios que frecuentábamos entonces, cuya gestión ha pasado de padres a hijos (Juanelo, Moltó, Tomás el Olivero...). A alguno le adivino las facciones que recuerdo del padre o la madre, y con casi todos mantengo esa relación cómplice que nos introduce a las primeras de cambio en la conversación abierta, agradable y distendida. Ayer, sin embargo, el horno no estaba para bollos. Vicente, el carnicero, recordaba el episodio del sábado como una pesadilla. Las avalanchas nunca atienden a las buenas maneras, por consiguiente, no resulta difícil imaginar los insultos y la mala educación volando de un sitio a otro más rápidos que la venta de carne. A tenor de su gesto, entendí que no le compensó agotar de esa forma todo el género almacenado en su nevera.

Tras comprar en el Mercado, por aquello de aprovechar bien la obligada y justificada ausencia del hogar, acudí al supermercado. Los relatos que inundan los medios y las redes sociales coinciden en resaltar la carencia de papel higiénico de las tiendas, circunstancia que nadie ha sabido explicar bien o, al menos, yo no he sabido entender. Mi amigo Manuel, diplomático que durante su larga y dilatada carrera ha tenido que lidiar por destinos del Tercer Mundo, está convencido de que el español tiene esa tara incrustada en el ADN desde los tiempos de la Guerra Civil. Deduce que nuestros antepasados más cercanos debieron sufrir mucho limpiándose con piedras durante ese periodo y que tan desagradable sensación de suciedad ha quedado alojada en algún rincón de la carga genética, de ahí la compulsiva reacción ante la presencia del blanco y suave papel. En todo caso, esa peculiar fiebre parece haber pasado puesto que ayer topé en el «súper» con tan apreciado producto formando una columna apilada que llegaba hasta el techo. Por allí permanecí observando cómo fueron pasando decenas de clientes sin que nadie echara una sola bolsa al carro. Debe ser cierto eso de que no hay nada como el exceso para alejar el miedo a la carencia.