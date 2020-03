La Mascarilla que tanto necesitamos

El país que mejor ha afrontado la epidemia del COVID-19 no es China, además este país tiene un régimen político y puede adoptar medidas no oportunas en una democracia. El país que mejor lo ha hecho, ha sido Corea del Sur, y ¿que ha hecho diferente de los demás países?, pues en lugar de plantear un confinamiento total, de la población ha obligado a toda la población a usar mascarillas continuamente, tomas de temperatura masivas y los test de detección gratis extensivo a toda la población sospechosa, y reclusión en un hotel a los contagiados y a sus contactos consiguiendo con ello amortiguar la curva de contagios.

Sin embargo, en nuestro país y otros de Europa, no disponemos de suficientes mascarillas ni equipos de protección, pero vemos en la televisión a las cajeras de los supermercados, a los empleados de la farmacia y a muchos otros trabajadores con su mascarilla, lo cual es perfecto, y aún más, vemos a los soldados de la UME, que en su encomiable labor, cuando limpian una estación de Ave con agua y lejía, usan equipos completos de protección, en cambio a los sanitarios de todo el país ,se nos transmite que no usemos mascarilla habitualmente durante todo el tiempo que estamos en el hospital porque hay pocas y las vamos a necesitar cuando haya más pacientes ingresados.

Y esta no es la realidad, la cruda realidad es que, a los sanitarios, a diferencia del resto de los trabajadores, cuando se nos reduce el sueldo se nos dice que tenemos que seguir porque es nuestra vocación, cuando tenemos contratos mes a mes por vocación, cuando se nos reduce la jornada laboral, por vocación, cuando hacemos guardias interminables por un sueldo escaso, por vocación, cuando arriesgamos nuestra salud, por vocación. Y esto es verdad, nosotros tenemos vocación, de hecho vamos gustosos a los países del tercer mundo en nuestro tiempo libre, con las manos vacías, y sin duda alguna, si no tuviéramos ningún medio, ningún paciente se moriría, porque lo trataríamos aunque fuera tapándonos la boca con un simple pañuelo, Y yo me pregunto ¿cómo es posible que un país que tiene empresas, que visten a medio mundo y que si la mascarilla se hubiera convertido en un artículo de moda, habrían producido millones en poco tiempo, un país que tiene empresas de ingeniería a nivel mundial, no sea capaz desde el momento que ya sabemos lo que va a pasar de producir las mascarillas y equipos EPI o un respirador (aunque sea sencillo) que tanto necesitamos?

Agradecemos los aplausos del pueblo a las 8 de la tarde, y los elogios de los políticos «el personal sanitario», «nuestro sistema sanitario» «lo mejor del mundo», todo eso esta muy bien.

Pero ahora lo que verdaderamente necesitamos son: equipos de protección y respiradores, no solo para protegernos estando tan expuestos, sino para que podamos cumplir con nuestro trabajo y curar a los pacientes.

(*) También firman este artículo LM Torres, Pablo Monedero, Rafael García Fernández, Carlos Errando, Ignacio Velázquez, Francisco Miralles, Rebeca González, Vicente Domingo Triadó, Ramón Peyro, Carla Iglesias Morales, María López Gómez, Pablo Martínez Pérez, Tania García Abreu, Elena Prujá, Laura Cabello Gómez, Milagrosa Santana, Elena Arregui, Juan Vicente Llau, Deiene Lasuen, Jose Luis de la Hoz, Eduardo Concha, Mª Carmen Aragón, Susana Bella, Sebastián Perales, Simón Garau, Jordi Moya, Rafael Badenes, Marta Amat Arcos, Isabel Martín Fontelles, Francisco Duca Rezzulini, Estefanía Cabezuelo, Araceli Morales, José Luis De Córdoba Benedicto, José Luis Rubio Lore, , Susana Bella Romera, Carla Iglesias Morales, Francisco Arroyo, José Luis Rivas Cortés, Eloísa de Blas Ugarte, Cristina De Castro Gómez, Vicente Roques, Javier López Aguilar, Carlos Morales, Alvaro Parra, Idoya Orradre Burusco, Ferando Torre, María Perez Herrero, Pilar Covadonga Núñez Postigo, Dolores Bedmar Cruz, Carme Batet, Maria Jose Rodriguez Pérez, Carlos Fuset Fernández, Alfonso Vidal Marcos, Inmaculada Herrador Montiel, Rogelio Sánchez de las Matas Pena, Antonio Romero García, Mercé Matute Crespo, Hilda Luz Quispe Meléndez, Yolanda Sarabia Mora, Eva María Monzón Rubio, José Antonio Girón Mombiela, Marta Ferrandiz Mach, María Ángeles Celda Moret, Petra González Pérez, María José Pujante Tortosa, Grecco Marcelo, Luis Fernández López, Consuelo Rodríguez, Alberto Velázquez, Mª Carmen Ribera Montés, Mª del Mar Alfonso Pérez, Agustín Arranz Roa, Carlos Ferrer Albiach, Miguel de Pedro Herráez, Rafael de Alba Moreno, Isabel Gragera, Francisco López Martín, Manuel Jesús Rico Borrego, María José Vílchez Lara, José Maria Hernández García, Amaya Echevarria Hernández, Wilson Astudillo Alarcón, Estrella Rodríguez Agea, María Borrego Costillo, José Carlos Torres Mandujano, Mª Luisa Tarraso Gómez.