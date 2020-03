Un Nuevo relato

A estas alturas y cuando el huracán del coronavirus sólo nos ha empezado a golpear con una emergencia sanitaria de primera magnitud junto a un impacto económico todavía por determinar, pocos pueden dudar ya del contagio que infectará por completo a partir de ahora el tono del pulso político y de la gestión de las principales instituciones. El mandato del Gobierno de España -apenas unas semanas después de la investidura de Pedro Sánchez en un ejecutivo con Pablo Iglesias- pero también el futuro de la segunda versión del Consell del Botànic encabezado por Ximo Puig en coalición con Compromís y Podemos junto a la gestión de los municipios o la Diputación -con tres años todavía por delante- estarán ya marcados hasta las próximas elecciones por el rumbo que tome esta crisis. Una crisis, en estos momentos, de consecuencias impredecibles para todos en cuanto a su resolución definitiva. Y el que esté diciendo lo contrario, desde luego, nos está intentando mentir.

Nadie sabe lo que va a ocurrir. Ni tampoco se puede acabar intuyendo si el tiempo de la emergencia será dos semanas o, como así parece, de varios meses. Ni siquiera podemos hacer un cálculo final de la población que acabará afectada por la epidemia. Háganse una idea de la excepcionalidad de este nuevo decorado. La Generalitat Valenciana, dentro de sus competencias, ha tomado medidas de un calibre que nunca se habían adoptado en las cerca de cuatro décadas de autogobierno con la suspensión de grandes eventos populares, cierre generalizado de la hostelería, control de la sanidad privada o suspensión indefinida de la Educación. Y el Gobierno de España ha decretado el estado de alarma por segunda vez desde 1978, cuando se aprobó la Constitución. Son los datos, junto a los que se plasmarán seguro en los próximos días, que dibujan la excepcionalidad de los momentos históricos que vamos a vivir.

Así que, obviamente, la resolución de esta crisis, para bien o para mal, va a marcar lo que resta de este ciclo electoral. Ya no hay vuelta de hoja. Lo contrario es una quimera. Con eso tendrán que lidiar cada uno de los gobiernos en todos los ámbitos. Y los dirigentes que encabezan esas instituciones. El que no lo haga para caer en el politiqueo barato, la demagogia electoralista por un puñado de votos y el mercadeo ideológico cometerá un grave error además de fallarle a una ciudadanía que, recluida en sus casas, está preocupada, en primer término, por el avance del virus y también, en segundo plano, por las medidas económicas necesarias para la posterior vuelta la normalidad. Así que cuando esto pase, algo que ocurrirá antes o después, todo habrá cambiado. Para mucho tiempo. Y nuestros políticos tendrán que tener la suficiente capacidad de liderazgo como para diseñar un nuevo mensaje frente a un desafío global. Nuevas prioridades frente a la situación tan excepcional que vivimos. Es el momento que nos ha tocado. Y no hay vuelta atrás. Nuevos relatos para una nueva etapa.