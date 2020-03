Como pollos sin cabeza

El Covit-19 es una amenaza que puede dar lugar a pandemias; sin embargo, el presidente Donald Trump «trató de recortar el presupuesto de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de su país; y no reemplaza los equipos del Consejo de Seguridad Nacional responsables de las respuestas a pandemias. El presidente y sus partidarios no confían en los expertos y la persona designada para liderar la lucha contra el coronavirus, el vicepresidente Mike Pence es escéptico acerca de la ciencia». Esta es la confianza que Trump tiene en los técnicos descrita por el Washington Post. Trump se limita a desviar la culpa calificando el virus de «extranjero», acusa a la Unión Europea de difundirlo y cierra las fronteras de Estados Unidos. Lo mismo que ya hizo con China. Medida que está en desacuerdo con los consejos de los expertos en salud de su país, entre otras cosas porque el virus se está transmitiendo ampliamente en EE UU, aunque no existan estadísticas fiables.

La lucha contra la pandemia se basa en una buena dirección técnica, y en un buen sistema de protección social universal. Respecto al Consejo de los técnicos ya vemos que Trump no tiene ninguna confianza, y el sistema de protección y seguridad social en Estados Unidos es mucho peor que en los países europeos. El candidato demócrata Joe Biden ha dicho, «tenemos que ayudar al mundo a impulsar una estrategia coordinada, no a separarnos del mundo y lanzó un plan que incluye proponer pruebas gratuitas para cualquiera que lo necesite y que la Casa Blanca emita informes diarios sobre cuántas pruebas se hicieron, y cuántas resultaron positivas». El otro candidato demócrata, Bernie Sanders ha apelado a una autoridad bipartidista de emergencia de expertos. Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer un proyecto de ley esta semana que incluye licencia por enfermedad pagada, prueba gratuita de virus, y ampliación del seguro de desempleo para las familias afectadas. Los republicanos se oponen en parte por el carácter permanente de la licencia por enfermedad. El coronavirus ha puesto de manifiesto algunas de las vulnerabilidades específicas del Sistema de Protección Social en Estados Unidos: en primer lugar, por la ausencia de una sanidad pública universal. Hay unos 30 millones de personas sin seguro y otros 40 que solo tienen planes para situaciones catastróficas. Mientras en Madrid una clínica privada cobra 300 ? -el coste son unos 30?-; por realizar las pruebas del coronavirus en Estados Unidos por un análisis de sangre y una muestra nasal para realizar la prueba han cobrado 3270 $.

El coronavirus es una amenaza para la salud, una amenaza económica, y para aquellos políticos encargados de ayudar a mantener a los ciudadanos a salvo, es también una amenaza política. Trump ha tratado constantemente de restar importancia a la gravedad del virus, y para demostrarlo se salta todos los consejos de los expertos, como estrechar las manos y convoca reuniones multitudinarias. Así el día 29 de febrero se celebró el Comité de Acción Política Conservadora, es una conferencia anual de los partidos de derechas donde hubo una persona relevante que estaba afectada por el virus, éste mantuvo contactos con el presidente de la Conferencia Matt Schlapp, a su vez éste saludó al presidente Trump y a los invitados destacados. Entre los destacados se encontraba Santiago Abascal. Mira que si se trajo el coronavirus de América. En la reunión estuvo el jefe del gabinete entrante de Trump, Mark Meadows, que también resultó afectado por el virus. Lo último es que en el Club Mar-a-Lago, en Florida, se ha detectado la presencia de un funcionario brasileño que estuvo allí durante el fin de semana como parte de una visita presidencial y que dio positivo en el coronavirus y tuvo interacciones con Trump y el vicepresidente Pence.

Aunque Trump intente minusvalorarlo y desviar la culpa a los extranjeros; acontecimientos deportivos, escuelas, museos y espectáculos se están cancelando, incluso numerosas reservas en su cadena de hoteles. No hay estadísticas oficiales de EE UU sólo de algunos estados. Tardaremos, y tardarán los propios norteamericanos, en enterarse de la pandemia en EE UU, pero eso, sin una dirección técnica coordinada hará mas graves los efectos y el número de afectados, a menos que amplíen la protección social como plantea el Congreso, los efectos llegarán hasta las elecciones presidenciales de noviembre. No hay dirección técnica, ni protección social. Van como pollos sin cabeza, que diría un castizo.