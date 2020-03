Las mujeres en el Personal de Administración y Servicios de las Universidades

Hace unas semanas, un amigo y compañero me recomendó el libro de Margaret Atwood titulado "La maldición de Eva". En él, la autora describe su experiencia como profesora de Literatura en una Universidad americana. Asimismo, la escritora recorre el modelo estereotipado de personajes femeninos de la Literatura Universal. He leído mucho sobre el tema de mujer en las Universidades y, cómo me encanta la Literatura, he seguido también con mucho interés la literatura de mujeres y los estudios de mis compañeros y compañeras de Filología sobre mujer y literatura. Eso me hizo pensar, con ocasión del día 8 de marzo, que en las Universidades solemos hablar de mujeres y ciencia, de la mujer en las cátedras, de las mujeres en los puestos de Gobierno, de las estudiantes en las carreras STEM, pero no recuerdo que nadie haya hablado de las mujeres en el colectivo del Personal y Administración y Servicios (PAS).

La Universidad es un ecosistema en el que convivimos todos los días tres colectivos: el Profesorado, el Alumnado y el PAS. La docencia, la investigación y la transferencia son funciones esenciales de la Universidad. Por eso el Profesorado y el Alumnado parecen los sujetos protagonistas de esa función. Sin embargo, nada sería posible sin un colectivo integrado por funcionarios, personal laboral y personal interino, que son absolutamente imprescindibles en nuestra comunidad. Un colectivo, además, mucho más diverso que el del Profesorado y el Alumnado, ya que incluye diversas categorías administrativas que van, desde auxiliares de servicios, gestores, personal técnico en diferentes campos o personal que dirige Servicios generales, hasta servicios específicos e imprescindibles en toda la labor universitaria. Para todos ellos vaya mi respeto, consideración y profundo agradecimiento a lo largo de estos 40 años.

Pues bien, algunas compañeras de este colectivo me han recordado los datos publicados por la Unidad de Igualdad. Según los indicadores de 2016, el 62% del personal de Administración General de la UA son mujeres. En el grupo C1, hay 364 mujeres frente a 265 hombres. Sin embargo, en los grupos que exigen mayor titulación (A1), curiosamente hay 108 mujeres y 156 hombres, siendo sin embargo mayor el número de mujeres Licenciadas (366), que el de hombres Licenciados (313). Por lo tanto, si globalmente hay más mujeres que hombres, no deja de sorprender que sigan siendo más las mujeres las que están incluidas en los grupos cuyas reivindicaciones laborales pueden tener todavía amplio ámbito de mejora. Todas estas mujeres, también necesitan medidas de conciliación, medidas de promoción, y sobre todo medidas de estabilidad laboral como los restantes colectivos. Todas estas medidas también deben ser aplicadas a los compañeros varones del PAS, pero hoy es 8 de marzo y ellos me perdonarán que en este día me acuerde de ellas.