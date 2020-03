Lo que su majestad me ha pedido

No di mayor importancia a las primeras noticias sobre la enésima aventura entre un tal Juan Carlos y una señora llamada Corinna Larsen –antes tenía un apellido kilométrico y ha hecho muy bien en acortárselo, pero para nosotros, sus admiradores españoles, siempre será Corinna, sólo Corinna, de corazón–. Mas el asunto se va enredando. Lo que era de prever. Lo que me hace pensar que estamos ante algo auténticamente grave es que el abogado que, al parecer, es intermediario del negocio, sea lo que sea este negocio, se llama Dante Canonica. Alguien que contrata a un abogado con ese nombre tiene que tener mucha fe en la humanidad, haber visto mucho cine de Coppola y no tener ni el más mínimo atisbo de sentido del ridículo, por no decir de la vergüenza. Lo que deja imaginar que hecho esto es difícil imaginar algo mayor. O sea, que ahí estamos, otra vez, de cacerías. Pero no detrás de unos pobres amigos especiales cogidos en momento de distracción de los sentidos, sino detrás de una verdad que se vuelve tan equívoca como aclara el perfil de los sujetos protagonistas. El tal Juan Carlos es ese señor que antes era Rey de España y que una vez, así como con sollozos, prometió no volver a hacerlo. No me acuerdo qué es lo que no debía volver a hacer, pero lo mismo era esto, esta presunta distracción de millones de la Meca a la ceca. Ya podría haberlo detallado. Al menos nos debía y debe la verdad.

La Familia Real, para los más acérrimos, es siempre presunta. Al menos desde la Jura de Santa Gadea. No puede ser otra cosa. En eso consistiría sus atributos de intangibilidad jurídica. Los Letrados de las Cortes Generales lo han dicho. Yo no estoy de acuerdo. Ni la gran mayoría de españoles. Pero eso no importa. Porque, ante determinadas evidencias, lo presunto se transforma en un pena bien grande, ante la que no cabe la defensa de salir a dar la cara como un valiente, como un torero, como un campeón de caza mayor. Con la cobardía del silencio es la institución lo que se pone en juego. Lo sabía el constituyente y por eso limitó al máximo las potestades políticas de la Corona, porque los Borbones llevan siglos necesitando ser salvados de sí mismos. Ya se sabe: ni olvidan ni aprenden. El problema es que ahora el tal Juan Carlos ya no puede abdicar, ya no puede servir de valladar ante sus propios agravios. Sus expediciones ya no valen ni una misa. Y la pelota rebota y la pregunta se vuelve ineludible: ¿qué sabía el Rey Felipe de todo esto? No sé qué sería peor, que supiera o que ignorara. Aunque en algunos niveles tener la sangre azul permite, a la vez, saber e ignorar. Esa es Su Gracia. Pero con lo que es sabido –reconocimiento de Corinna Larsen, por poca turbia que sea, intervenciones judiciales, comisiones rogatorias?– lo presunto que no es delito ya es suficientemente grave como para que tiemble de nuevo la arquitectura institucional en un momento de máximo riesgo. Enhorabuena Vox: ya tienen a un hombre muy hombre, a fuer de cazador, al que salvar.

En el discurso de abdicación, el anterior monarca dijo: «Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo». Aplicación hay que reconocerle. España ha sido para él algo más que la patria: una madre nutricia, una matria quizá dolorosa a veces, pero encantadora siempre. Qué lleva a una persona así, que fue respetada, reconocida en su valor histórico, rica, con capacidad para gozar de todos los beneficios para los que su salud alcance –incluidos los que todos imaginábamos y luego supimos– a desbordarse por un acantilado de codicia y de apuestas liberadas de toda cautela. Para mí es un enigma.

Y a los demócratas preocupados del futuro constitucional nos deja, en este piélago de presunciones, con la triste tarea de dilucidar si hay que hacer leña de este árbol que nunca cae, erecto hasta la desmesura, o plegarnos con una prudencia, que él no muestra, en bien de intereses superiores y de la banca suiza. Las monarquías modernas son como agencias de publicidad con un único cliente: la misma monarquía. ¿Qué sucede cuando la fecha de caducidad es obvia, pero se oculta cuidadosamente por ver si la clientela persevera en el uso del producto? No se trata ahora de salir a la calle con banderas tricolores. No creo que ese sea el mayor problema de España. Pero es evidente que esto debilita los discursos televisados del monarca cuando entra en pánico ante el comportamiento de algunos; de ese monarca que, según el mismo discurso de abdicación, «encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica». Porque por más vueltas que le doy, no encuentro, en esta presunta, hipotética, soñada trama, sea antigua o moderna, ni el mínimo atisbo de comportamiento ejemplar, de espejo en el que mirarnos para reverdecer los brillantes tiempos de una Transición que, para mí, nunca fue ejemplar, pero a la que siempre consideré, y considero, inteligente, positiva, digna de respeto y encomio.

No sé cómo acabará esto, pero es evidente que vendrán desmentidos, dilaciones, extrañas recusaciones, rumores, declaraciones pausadas del Gobierno, fechorías de prensa rosa. Presuntamente pasará mucho tiempo hasta que se constituya una verdad jurídica. Lo malo es que esta será otra refutación de la legibilidad serena de la Justicia.

Imagino ahora a un tal Juan Carlos, a Corinna–varios–apellidos, al abogado Dante Canonica y a algunos más, sin distinciones de raza o religión, escuchando, en una moderna sala de reuniones, a algún mediador que comunicará: «Estoy en condiciones de ofrecer a Su Majestad lo que Su Majestad me ha pedido».