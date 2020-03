Ocho y mambo

Por deformación musical, soy incapaz de contar del uno al ocho sin gritar «¡maaaaambooo!». Mi padre tocaba el piano en una orquesta de Elche a principios de los ochenta y en mi casa siempre hubo música. El mambo tenía un sabor especial. A mí me encantaba escuchar a mi padre cantar ese «uh», «ah», del mambo. Y mucho más, bailarlo. No es nada fácil: acuérdense de lo que le costó a «Baby» aprendérselo en Dirty Dancing. Esta música cubana es uno de los bailes más rápidos, con un ritmo sin igual, vivo, enérgico. Hay que saber moverse al compás, coordinando los pies, el cuerpo y la música, solo o en pareja. Siempre he pensado que el baloncesto tiene algo de danza: el sentido del ritmo, el número de pasos, la comunicación con el compañero, el dejarse llevar y confiar en que cada uno hará su parte a tiempo... por eso, estas ocho victorias seguidas del HLA Alicante me saben a mambo. Me imagino a Pedro Rivero haciendo bailar al equipo al compás de ataques y defensas en jugadas ensayadas, colocando las piezas en la pista (de juego, de baile) y pidiéndoles que se muevan en una suerte de coreografía deportiva. Pasos rápidos, giros, vueltas a cada lado, un poco de swing, golpe de cadera, pasos cruzados, fintas y ritmo, mucho ritmo. En los entrenamientos y los viajes no se escucha el mambo (los chicos son más de reggaetón...), pero entre hip-hop para los jóvenes, rap para los americanos y algo de pop-rock para el trío técnico, DJ Galán, con ayuda de Busquets, se encarga de que el equipo no pierda su banda sonora. Desde luego Daddy Yankee no es Pérez Prado (el rey de mambo), que nació hace un siglo. Componía mambos con tanta facilidad que no le daba tiempo a ponerles nombre, sino que los numeraba (mambo nº 5, mambo nº 8...). Su música cruzaría fronteras hasta llegar al Senegal natal de Issa Thiam y Bamba Fall. Después vendría el chachachá, la salsa... e incluso el perreo, pero nada como el mambo, un baile que demanda velocidad, energía, agilidad, coordinación, un gran sentido del ritmo y una especial conexión con el cuerpo. Lo mismo que este equipo y sus ocho victorias seguidas. Esta tarde, en el partido contra el CB Almansa, veremos hasta dónde alcanza la capacidad del Lucentum de bailarle a sus rivales, de reinar en la pista y de moverse al compás, «rico, caliente y sabroso» como diría Pérez Prado. ¡Que el ritmo no pare!