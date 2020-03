En la «negociación entre gobiernos» para resolver el conflicto político catalán, cinco jugadores han comenzado a echar las cartas, dos presentes ( Sánchez y Torra), dos ausentes ( Junqueras y Puigdemont) y un mediador ( Iglesias). Cada cual presa de su propia agenda, todos han emprendido una incierta travesía ante los ojos atónitos de una opinión pública indiferente o cansada.

El dilema del prisionero, cuestión fundamental en la «teoría de juegos», es un modelo de conflictos frecuentes en la sociedad, al mostrar que dos personas pueden no cooperar incluso si ello va en contra del interés de ambas.

Lo mismo sucede en el pedregoso mundo de la política en el que, al confluir intereses en conflicto, el envite consiste en hacer un cálculo en pos de mayores beneficios y menores daños, con intención de influir y a ser posible engañar.

Como telón de fondo de esta tenida audaz, afloran la necesidad para el Gobierno de contar con presupuestos y la pugna por la hegemonía secesionista.

El «prisionero cedente» se ha instalado en la condescendencia, en aras de evitar que se malogre la legislatura, empeño en que resultan imprescindibles los votos secesionistas. Los «prisioneros cesionarios» están divididos. Mientras los republicanos apuestan por un método que les está yendo bien: la vía bilateral, los herederos del pujolismo les recriminan que no se puede ir a negociar con el Estado «con el lirio en la mano», prefieren la unilateral y llaman «engañifa» a contraponer diálogo a independencia.

Eso sí, ninguno se quiere quedar atrás y comparten modo -movilización permanente en la calle contra el Estado- y sueño -república independiente-. «Lo volveremos a hacer».

En el escenario no caben los otros catalanes (esa mayoría social silenciada que no respalda la ruptura) ni el resto de los españoles que no se pliega a sucedáneos: marco de seguridad jurídica y soluciones imaginativas.

Lo que no queda claro es en qué está pensando el cedente como imaginaria Línea Maginot: ¿reforma de la Constitución? ¿del Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿mejoras en la financiación?

El president vicario, tras amagar con la convocatoria de elecciones, anda ocupado en esquivar la sombra de su inhabilitación mientras trastea la cohabitación de las dos almas independentistas de su gobierno. A la espera del suplicatorio que permita su extradición, el president legítim, apuesta de una silente burguesía catalana, se plantó en Perpiñán, abogando por librar «la lucha definitiva» contra el Estado ¡qué escalofrío! Y el líder republicano, tras dos años en prisión preventiva, da clases en una universidad, a los cuatro meses de haber sido condenado a trece años de cárcel.

El mediador es el «prisionero» más transversal, pues al tiempo que forma parte del gobierno que negocia, el resto de jugadores le reconoce ideas singulares como que «la política consiste en cabalgar contradicciones» o «el sesgo patriarcal de la justicia».

El asombro de los fiscales y el de la sociedad en su conjunto, por la prematura excarcelación de los condenados, algo que era previsible al no haberse impuesto en sentencia la «cláusula de seguridad» (cumplimiento de la mitad de la condena para acceder al tercer grado o similares beneficios) anticipa una coexistencia incierta con ese hallazgo, «la ley no basta», que no deja de ser un aggiornamento del «uso alternativo del Derecho» (acomodación de las leyes a determinados principios ideológicos).

El nuevo tiempo político pone al descubierto que, al confundirse las virtudes democráticas del diálogo con complacer exigencias sin cuartel de quienes tienen la sartén por el mango, el Gobierno desdeña la erosión institucional que conlleva el choque con la Judicatura, el Ministerio Público o la Abogacía del Estado.

Así, el cese de la abogada del Estado-jefe de Hacienda, que fue decisiva para demostrar la malversación de fondos de los condenados, es una purga sin disfraz. Había cumplido con su obligación, sin imaginar que daría pie a una condescendencia más.

Como en los juegos con tres o más participantes caben toda suerte de coaliciones, las cuestiones que cabe plantear al lector son varias. ¿Qué resulta más ventajoso para cada uno de los jugadores, cooperar a cambio de mantener el silencio, no cooperar y arriesgarse a perderlo todo o cooperar a cambio de perder, cada uno, parte de lo que tiene o de lo que esperaba obtener? ¿Cual considera que es la probabilidad más racional? ¿Y la más emocional?

Resulta, para ello, útil la reflexión de César Antonio Molina, que fue ministro de Cultura en un gobierno socialista: «La democracia española es condescendiente y eso puede provocar debilidad. Hoy tenemos una constitución y leyes que rigen el país y deben de ser cumplidas. Y todas aquellas personas que no las cumplan deben pagar por eso. La democracia debe regirse por ese principio: cumplir o no cumplir la ley».