Morir de pie

Ha coincidido casi en el tiempo el fallecimiento hace unos días de Eliodoro Gras, propietario de la finca El Poblet ubicada en Petrer, con las jornadas que el Ayuntamiento de Elda -dirigido por el socialista Rubén Alfaro Bernabé- ha organizado para ayer y hoy y que con título «Las voces de la República» han querido reivindicar la memoria del último presidente del Gobierno de la II República, Juan Negrín. Como recordará el lector, El Poblet, cuyo nombre en clave era Posición Yuste, fue el lugar donde se estableció el Gobierno de la República poco antes de que terminara la guerra civil y donde se celebró el último Consejo de Ministros republicano en suelo español el 5 de marzo de 1939. Horas tristes y amargas para los últimos responsables de una República que se había ido desmoronando poco a poco por las continuas luchas internas en el bando republicano durante la guerra y por el abandono de las principales democracias europeas, siendo el golpe de Casado en Madrid la última herida que no pudo soportar la República. Tampoco ayudó el pesimismo de Azaña.

Se ha dicho que la elección de esta finca cercana a la costa levantina obedeció a la intención de Juan Negrín de huir en cuanto pudiera. Nada más lejos de la realidad. Negrín pudo haberse marchado de España en numerosas ocasiones cuando la derrota de la República era inminente pero nunca lo hizo. Negrín era el hombre que siempre volvía. Acompañó a Azaña a Francia y al día siguiente regresó a territorio controlado por el ejército republicano. Negrín fue el hombre que organizó el ejército republicano poniendo fin al descontrol inicial de la guerra con miles de soldados que obedecían a su sindicato o a su partido político y no al cuartel general republicano. Si Negrín trasladó lo que quedaba del mando republicano a la finca de El Poblet fue para hacerse fuerte en el territorio libre y poder organizar la salida de los partidarios de la República por el mar. Esta es la opinión del historiador Ángel Viñas y que yo comparto. Al mismo tiempo, tratar de resistir unos meses más obedeció a la esperanza de que con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial los aliados no tuvieran más remedio que ponerse en contra del gran aliado de Hitler, Francisco Franco. Negrín sabía que terminada la guerra la represión franquista sobre los partidarios de la República iba a ser extremadamente sádica y vengativa. Los vanos intentos de algunos sectores del bando republicano de conseguir una paz negociada, rendición a cambio de respetar la vida, fue poco menos que un chiste para Franco y sus ayudantes. Los asesinatos, las purgas y los juicios sumarísimos comenzaron a practicarse desde el primer día de la guerra, según avanzaba el ejército sublevado por territorio español.

Hasta el último momento que pasó en España, el presidente Negrín tuvo dos objetivos principales. En primer lugar, evitar luchas intestinas dentro del bando republicano en las últimas semanas de la guerra no oponiéndose al golpe del general Casado (que entregó Madrid a los franquistas) mediante la utilización de las armas. En segundo lugar, conseguir una paz real por la que el bando franquista se comprometiese a no asesinar y encarcelar a media España. Consiguió el primer objetivo. El segundo no.

El día 6 de marzo de 1939, sobre las dos y media de la tarde, Juan Negrín y sus ministros se dirigieron al aeródromo de Elda. Hicieron una parada en la llamada Posición Dakar, una construcción anexa al aeródromo, donde se despidió de Dolores Ibárruri, de María Teresa León, de Rafael Alberti y de parte del buró político del PC que se reunió aquel día por última vez en España. La Pasionaria y su secretaria, Irene Falcón, encontraron café y pudieron ofrecer al doctor Negrín el que sería su última taza en España antes de salir hacia Tolouse.

A partir de este día, y hasta que en España volvió a haber un presidente del Gobierno elegido por los españoles, Adolfo Suárez, pasaron casi 40 años. Y una de las consecuencias más dramáticas para España que trajo aquel tiempo de ignominia y venganza fue la profunda brecha que se abrió en la ciencia española. El propio Negrín así como decenas de médicos, investigadores y científicos tuvieron que exiliarse para evitar que los matasen por haber apoyado la República. Los esfuerzos por modernizar España con instituciones como la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas que estuvo presidida por Ramón y Cajal hasta su muerte en 1934 quedaron en nada. Los catedráticos y directores de laboratorios fueron sustituidos por falangistas e ignorantes. Como ha dicho José María López, profesor de la Universidad Complutense, en España se pasó de la Edad de Plata a la Edad de Plomo. Todos los esfuerzos que se hicieron por sacar del atraso histórico en que se encontraba España por culpa de los caciques, un ejército al servicio de la oligarquía y una Iglesia católica anclada en la Edad Media, quedaron en nada. Todo se convirtió en ruina.