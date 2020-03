Disputas y desencuentros sobre el anteproyecto de la Ley de libertad sexual

Tarde o temprano la cohabitación en el seno del Gobierno tenía que tener sus fisuras, aflorando las diferencias, como lo ha venido a demostrar la reciente disputa sobre el anteproyecto de la llamada «Ley integral para protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales».

El enfrentamiento, al parecer, nace del poco rigor jurídico que el texto presentado al Consejo de Ministros por la ministra de Igualdad, doña Irene Montero, según se nos dice, ya que curiosamente no ha transcendido el texto íntegro por su redacción nada jurídica, con expresiones inusuales, duplicidades, incluso con temas ya recogidos en otros procedimientos legales, siendo todo ello calificado como «excusas técnicas», que el vicepresidente, señor Iglesias, adorna con la frase de «hay mucho machista frustrado», quizá refiriéndose a algún compañero de mesa del Consejo, que automáticamente la apaga-fuegos señora Lastra, con un breve comunicado zanja cualquier conjetura manifestando que el destinatario de la frase no es ningún compañero ministro y alega de forma categórica que el Consejo de Ministros es totalmente feminista, y el remate lo hace posteriormente el señor Echenique, hablando de los «machotes que le enmendarán la plana a las mujeres», postura totalmente infantil, ya que a mi parecer las leyes las elaboran hombres y mujeres, ¡inaudito!

Legislar en caliente nunca fue bueno y las prisas tampoco, por lo que dada la importancia de la ley en cuestión, no es de recibo supeditarla a una fecha concreta: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El tema de la igualdad no es una exclusiva del joven partido Unidas Podemos, pero es tema que viene esgrimiendo desde su existencia como bandera, quizá las prisas vienen para hacerlo coincidir.

Desconocemos cual es el contenido del anteproyecto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, pero sí han trascendido algunas afirmaciones de la ministra Montero que nos hacen reflexionar, ya que ha llegado a decir que en la agresión sexual el consentimiento debe ser «expresión explícita no necesariamente verbal» y me cuestiono, sin ánimo de frivolizar en un tema tan importante como éste, ¿cómo se debe de acreditar el consentimiento? ¿Con testigos? ¿Con una declaración jurada? ¿Con una manifestación grabada en el móvil con carácter previo ? Y si no ha de ser necesariamente verbal, ¿con el dedo pulgar alzado en señal de visto bueno, del que igualmente habrá de dejar constancia?

Creo sinceramente que estamos distorsionando una de las bases del Derecho Romano en lo referente al «onus probandi», es decir, «a quien afirma incumbe la prueba», siendo en el Derecho Penal la principal base la presunción de inocencia de cualquier sistema jurídico que respete los Derechos Humanos y quien acusa es quien tiene que demostrar la acusación «affirmanti incumbit probatio».

Tampoco sabemos el desarrollo que van a tener conceptos como el de «acoso callejero» y me da la impresión de que nos estamos metiendo en un «charco» del que eminentes juristas –mujeres y hombres- tendrán que sacarnos, pues hemos de tratar –sin prisas- temas de notable importancia en la sociedad actual como la prostitución en todas sus variantes, los vientres de alquiler, e incluso el de la identidad de género, que hoy por hoy desconocemos el tratamiento que el anteproyecto les da.

El artículo 88 de nuestra Carta Magna, nos indica que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos, y de ahí que previamente el ministro del ramo, encargue a una comisión «ad hoc» y a varios expertos un primer borrador y después se convierte en «anteproyecto» y a continuación debe ser sometido al estudio de la «Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios» y finalmente al Consejo de Ministros que es quien lo aprueba y lo convierte en «proyecto de ley».

Hay que resaltar que todo éste proceso que en principio no marca plazos, sí habla de expertos que me imagino habrán sido consultados en éste caso, por lo que sigo sin entender las prisas, por lo que viene a mi memoria la frase de Mafalda, «lo urgente no deja tiempo para lo importante».