Romper barreras, inspirar haciendo

Casi a la vez que un grupo de mujeres de una fábrica textil de Nueva York se puso en pie de guerra por sus míseras condiciones laborales el 8 de marzo de 1857, el belga Etienne Lenoir hacía funcionar un coche con motor de combustión interna propulsado por gas de carbón, un punto de partida para que tres décadas después Carl Benz patentara el primer coche del mundo de combustión interna.

Curiosamente, el papel reivindicativo de la mujer en la historia reciente es paralela al desarrollo del mundo de la automoción y, sin embargo, son casi inexistentes las mujeres que han participado de los hitos del motor, o mejor dicho, las que han tenido visibilidad en un sector calificado a menudo como masculino.

Es evidente que todavía nos queda mucho por hacer como sociedad: diferencias salariales, techo de cristal, conciliación, etcétera. Nadie cuestiona los retos a los que nos enfrentamos a diario, pero de la misma manera que la industria del automóvil asiste a una revolución sin precedentes en materia de movilidad, la mujer profesional del siglo XXI está preparada para romper todas las barreras que le impiden asumir definitivamente un papel protagonista en el desarrollo de los acontecimientos.

Precisamente, de eso se trata, de intentar normalizar la situación y empezar a generar sinergias positivas si lo que queremos es inspirar a niñas y jóvenes a desempeñar la profesión que desean. En efecto, si algo te divierte, te gusta, te interesa o tienes ambición, hay que luchar por ello, independientemente de tu sexo y, obviamente, independientemente del sector al que pertenezca.

Por seguir con el mundo del motor, no puede ser que transmitamos a nuestras hijas que la automoción es cosa de hombres, porque entonces estaremos negándoles a muchas de ellas una oportunidad de ser felices.

Pero, además, como personas, no pensamos constantemente en el género, no es un planteamiento recurrente, por eso, esta idea hemos de trasladarla al mundo laboral: me levanto, vengo a trabajar, hago mi trabajo, me gusta, intento ser una buena persona, una buena directiva, una buena madre, y no me planteo si soy hombre o mujer.

De hecho, hacerlo sería seguir poniéndonos barreras a nosotras mismas, porque, afortunadamente, las habilidades no dependen del género, sino de las ganas y del empeño de trabajar en lo que a uno le guste. Empoderarse, conciliar y romper el techo de cristal en este tipo de sectores es también una cuestión de actitud.

Hemos de adquirir conciencia de que hay sitio para todos: el conocimiento que ahora mismo hay y la profundidad técnica de absolutamente todos los temas alrededor del automóvil requieren de un trabajo en equipo impensable hace unos años en el mercado. Sin la confluencia de conocimiento de hombres y mujeres, la experiencia, y los diferentes puntos de vista de aproximarse al mundo del automóvil, la revolución de la movilidad sostenible y digital a la que asistimos es imposible que culmine con éxito.

En este mundo que gira tan deprisa, solo la adaptación y la flexibilidad para saltar por encima de esas barreras con decisión y firmeza va a permitir a las mujeres cogerle el ritmo a los tiempos, sin ignorar que tenemos la obligación las que ya estamos trabajando en el sector de la automoción de inspirar a las nuevas generaciones.

De la misma manera que un 8 de marzo de 1857 un grupo de mujeres tomó las riendas para poner fin a sus pésimas condiciones laborales, es hora de que, superada ya una quinta parte del siglo XXI, las mujeres rompamos las barreras, y tomemos la iniciativa para liderar, como la industria de la automoción, una revolución que, esta vez sí, dé a las niñas la oportunidad de elegir la profesión que les apasione, sin tener en cuenta el sexo o el sector.