La victoria y nada más

Sirvan estas líneas para dar un soplo de ánimo a nuestro Hércules y más concretamente a todos los que, en estos momentos tan delicados, tienen una responsabilidad directa en su salvación. Y me refiero más concretamente y por este orden, a los jugadores, que son los que en el terreno de juego, ganan, pierden o empatan los partidos. Al cuerpo técnico, empezando por la cabeza visible, el entrenador, y a sus ayudantes, que son los que tratan de sacar adelante el equipo buscando las fórmulas que creen convenientes. A la afición, que en estos momentos tan delicados, debe apoyar incondicionalmente al equipo, independientemente del juego, buscando únicamente la victoria.

También tenemos que tener en cuenta las opiniones de los medios, que en estos momentos tan delicados deben contribuir a que este club salga adelante porque, en definitiva, a todos beneficia la supervivencia de este club. Y además, no podemos dejar sin mencionar a los que con la aportación de su dinero, con una mejor o peor gestión, mantienen todavía vivo, a un club que corre el riesgo de desaparición.

Si analizamos los últimos acontecimientos en el Hércules, nos damos cuenta de que aparte de ser convulso, podemos apreciar luces al final del túnel, y ojalá sea cierto. Con ello me refiero a la llegada de Quique Hernández y Antonio Moreno. No soy un hombre dado a elogios pero he de decir que la llegada de Quique ha sido un acierto. Era una situación que requería a alguien que aportara carisma, don de gentes, optimismo, facilidad de comunicación, además de mucho conocimiento de fútbol. Todo lo anteriormente citad lo reúne Quique en grandes dosis. Su colaboración en estos momentos entiendo que va a ser decisiva.

Ya ha comenzado a serlo con la incorporación de Moreno, que ha tenido clara su línea, comenzando rápidamente su labor, dirigida a elevar la autoestima de la plantilla y a mejorar los resultados. Todo esto lo quiere conseguir con el trabajo, la humildad, la entrega, el sacrificio y la concentración de todos.

Además de corregir lo estrictamente deportivo, el principal problema que presentaba este club, y digo presentaba, porque Moreno ha conseguido frenarlo, era la sangría de de goles en contra. Es ya importante pero ahora aparece el siguiente objetivo, que es el de retomar la vía de la victoria. Para ello hay que nadar y guardar la ropa.

A lo largo de mis 45 años en Alicante casi siempre he estado relacionado con el fútbol, ya sea como jugador, entrenador o en el fútbol base del Hércules. He pasado situaciones de todo tipo, pero nunca había vivido una situación tan delicada como ésta tanto en lo deportivo como en lo económico. Ahora tengo la convicción, aunque siempre la he tenido, de que para que acabemos el año con la salvación debemos ganar, y debemos hacerlo ya. No hay tiempo que perder.