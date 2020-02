Has vuelto, Melina

Tenemos a la clasicista británica Mary Beard para que nos guíe por la antigua Roma en la serie documental Cómo vivían los romanos, y así podemos conocer las tripas de una ciudad más cosmopolita que cualquier otra durante siglos y que fue la más poblada hasta el Londres en época victoriana. Tenemos a la egiptóloga británica Joann Fletcher para que nos lleve de paseo por el antiguo Egipto en Historia de Egipto o, acompañada por Terry Jones, en la sugerente Historia oculta de Egipto, un documental que se detiene en la vida cotidiana de los egipcios (el trabajo, el ocio, el maquillaje, los juegos, la comida). Tenemos muchos documentales sobre la Grecia clásica, pero quizás nos falta una Mary Beard o una Joann Fletcher que nos ayude a ver detrás de las viejas piedras a los antiguos griegos de carne y hueso. Parece que una de las consecuencias del Brexit podría ser que el Reino Unido se viera obligado a devolver a Grecia los mármoles del Partenón, horriblemente expoliados por el desagradable Lord Elgin y que llevan siglos encarcelados en el Museo Británico. No será así. Pero creo que si Mary Beard y Joann Fletcher decidieran unirse para regalarnos un documental sobre cómo vivían, amaban, sufrían, se divertían y morían los griegos que construyeron el Partenón, los ciudadanos europeos entenderíamos que hay muchas cosas urgentes por hacer, pero también hay algunas importantes. Es urgente llegar acuerdos en política agrícola. Es importante que los mármoles del Partenón vuelvan a Atenas.

Un documental no puede cambiar el mundo, pero sí la percepción del mundo. Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, no es partidario de que el Museo Británico devuelva los mármoles porque están consolidados en una de las colecciones más extraordinarias del mundo, que es como decir que Messi no puede jugar en el Newell´s argentino porque está consolidado en el Barça. Y Carmen Jiménez, conservadora del siglo XX de los Museos Guggenheim, tampoco es partidaria de devolver los mármoles con el poderoso argumento de que durante años los griegos descuidaron su patrimonio. Jodeos, griegos pasotas. ¿Cómo luchar contra el insoportable quietismo y elitismo de los Zugaza y Jiménez del mundo? Con un documental sobre la vida cotidiana de un cantero del Partenón. Ya no está con nosotros la gran Melina Mercouri para poner voz y rostro a ese documental, pero sí están Mary Beardzakis y Joann Fletchepoulos. Has vuelto, Melina.