La exigencia de lo obvio

Desde hace unos años tanto en política como en cualquier otro aspecto de nuestra vida, lo obvio se ha convertido en excepcional, en destacable, siempre en negrita. Cualquier cosa, desde las que hacemos como las que nos hacen que son de carácter meridianamente claro, que no tendrían discusión, que se supone como antaño el valor en la cartilla del servicio militar, han tomado el cariz de extraordinario, de admirable, para perplejidad de quienes son objeto tanto de declaraciones como de hechos que les atañen. Los jugadores del Hércules tienen entre una de sus máximas obligaciones la de vaciarse en cada encuentro, en cada jugada, en cada minuto de los partidos que restan hasta final de temporada, si es que quieren evitar el vergonzante descenso a tercera.

Por ello ensalzar al equipo por su entrega, por vaciarse, parece elevar lo obvio, lo que se espera, a la cualidad de excepcional. Con la que está cayendo la entrega total es una una obligación para los que lucen la camiseta blanquiazul. El dicho popular de «no hay quinto malo» lo tiene que hacer realidad Antonio Moreno, imprimiendo el carácter necesario a ese vestuario tocado por Murphy y sus teorías. Moreno a todas luces huele a decisión de Quique Hernández. Apostar por él en el banquillo, tras su brillante trayectoria al frente del filial al que subió a Tercera, ha llevado tranquilidad a la grada y compromiso al vestuario. Dos partidos, dos puntos, dos empates a cero no es para echar cohetes, pero este Hércules no da para mucho más, quienes lo construyeron no lo supieron ver, y quienes lo remozaron lo malearon más.

En adelante seguiremos sin ver un equipo brillante, los jugadores, con un par de excepciones, carecen de la altura exigida, pero lo menos que se les puede pedir a quienes cobran su sueldo de la entidad es la entrega total a los colores, y la intensidad en cada minuto en el terreno de juego. Lo obvio no es elogiable, es exigible.

Lo importante cuando te estás jugando prácticamente la existencia de una entidad es de entrada no perder, hay que puntuar, no valen florituras, hay que correr más que el contrario, hay que pelear cada balón hasta el minuto final, y por supuesto hay que dejar tu portería a cero cuantas más veces mejor.

Por tanto lo obvio, lo que hasta el más lego en cuestiones balompédicas vería, no puede pasar por excepcional, por esa extraña vez que sucede pero que carece del carácter habitual. Para estas doce finales que se avecinan, o se sale de la atonía en la que el equipo ha estado sumido, o no hay solución que valga. Con los mimbres con los que está tejido este Hércules, el trabajo de Moreno parece descomunal, pero habrá que darle un tiempo prudencial, más en la situación actual, de perentoria necesidad, se antoja tan escaso como el botín de puntos que acumula el equipo.

Confiemos que desde Zassh no se revoquen decisiones de ámbito deportivo ni presidenciales.