Nadie puede impedir a un eurodiputado electo ejercer la función para la que ha sido elegido, y porque el abogado del Tribunal de Justicia de la UE había propuesto eso, y generalmente acierta

No hay tribunal con capacidad para oponerse a la voluntad popular expresada en unas elecciones democráticas. Si los ciudadanos españoles han elegido a Oriol Junqueras y otros como eurodiputados ninguna condición administrativa o política puede impedírselo. Tanto da que el elegido sea un independentista o un fascista. Por eso resulta chocante el escándalo que algunos han montado por la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión era previsible porque nadie puede impedir a un eurodiputado electo ejercer la función para la que ha sido elegido, y porque el abogado del Tribunal había propuesto eso, y generalmente acierta. Eso lo sabe también el Tribunal Supremo (TS) español y por eso mismo planteó la consulta al TJUE.

La consulta viene derivada del hecho de que Junqueras y los otros procesados fueron acusados y el juicio terminó y quedó visto para sentencia el 12 de junio de 2019. Al día siguiente, el 13 de junio es cuando se proclamaron los eurodiputados electos. Las fechas son importantes. Ni cuando son acusados ni durante el juicio son todavía eurodiputados, y por lo tanto no gozan de inmunidad. Cuando se proclama el resultado de las europeas el procedimiento español establece que deben jurar o prometer la Constitución y recoger el acta personalmente. Junqueras no podía hacerlo por estar en prisión provisional a la espera de sentencia que no se produciría hasta el 14 de octubre. Mientras la abogacía del Estado apoyaba que se le diera permiso para cumplir con el proceso de toma de posesión; la Fiscalía del Estado se opuso y el Supremo resolvió planteando la consulta al Tribunal Europeo. Todo el proceso es, en mi opinión, impecable y plenamente garantista y ningún recurso prosperará en el Tribunal de Derechos Humanos ni en el TJUE.

La respuesta a la consulta la hemos conocido esta semana, al cabo de seis meses, cuando ya hay sentencia y la prisión no es condicional. El Tribunal Supremo tras consultar a las partes decidirá esta semana su aplicación. En mi opinión, deberán dejarle en libertad para que recoja su acta y se acredite como eurodiputado, y por lo tanto goce de la correspondiente inmunidad que le da ser electo por el pueblo español. Creo que la resolución del TJUE acarrea que el Supremo español suspenda la ejecución de la sentencia que Junqueras está cumpliendo, y obliga a retirar las euroórdenes contra los residentes independentistas en Bélgica y Escocia. Pero en ningún caso anula el juicio ni la sentencia, pero puede suspender la ejecución.

No hace tanto que Puigdemont dijo: «Europa es un club de países decadentes y obsolescentes» y «quizá no haya mucha gente que quiera formar parte de una Unión Europea insensible al atropello de los derechos humanos y democráticos de una parte del territorio». Ahora parecen todos muy contentos, especialmente el expresidente Puigdemont, que se deshace en alabanzas con el actual presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Yo creo, sin embargo, que no tanto. Es una satisfacción a corto plazo, con la boca pequeña, porque evidentemente el Tribunal Supremo solicitará el suplicatorio al Parlamento Europeo, que sin duda lo va a aprobar porque tiene base suficiente para ello, y hay una mayoría clara. Hubo un preced ente, el de Ruiz Mateos, que fue concedido en el plazo aproximado de un año. Ahora los eurodiputados Puigdemont y Comín y su partido Jxcat se van a encontrar presos de sus propias palabras y de las recientes alabanzas dirigidas a la justicia europea. No creo que le importe contradecirse respecto a los tribunales, a sus sentencias, a la Unión Europea o a las propias leyes. El respeto a la Constitución y al ordenamiento legal es la base de las democracias y él los utiliza como pura táctica y oportunismo populista. No hará falta euroorden de captura, ellos mismos deberían presentarse ante el Tribunal Supremo. La diferencia es que mientras Junqueras ya ha sido juzgado y probablemente se beneficie del segundo o tercer grado, el proceso del expresidente Puigdemont tendrá que iniciarse desde el principio y en unas condiciones muy distintas a las actuales.

Los mismos que despotricaban contra Zapatero por la negociación con ETA para el abandono definitivo de las armas, han lanzado toda una campaña contra Pedro Sánchez y la negociación con ERC. Hasta un exgeneral de ultraderecha, de Vox, invita a saltarse la Constitución. Son los mismos que hicieron la campaña contra el Estatut de Autonomía Catalán aprobado en referéndum, son los que originaron el aumento del independentismo.