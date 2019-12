Conductores suicidas, fiestas y alcohol

Conducir en sentido contrario de forma deliberada es una actuación dolosa y a sabiendas de que se destrozará a una familia entera. El alcohol... y la maldad matan

Se destacaba en un reciente reportaje publicado de este diario hace unos días el peligro del exceso del consumo de alcohol durante estas fiestas navideñas, lo que es preocupante entre aquellos que tienen un grave problema con ese consumo y vuelven a recaer en ello, o siguen con estos excesos. Y ello, porque pese a las campañas que se están haciendo para romper la asociación entre consumo de alcohol y ponerse al frente de un volante, son muchos los ciudadanos que lo siguen haciendo, y ponen en peligro no solo su vida, sino la de personas inocentes que salen a la carretera a trabajar, o de viaje con sus familias. Son, así, muchas las noticias que nos han desgarrado al conocer de casos de colisiones que han dejado a hijos sin padre o madre, o en ambos caos y a familias que vivirán estas fechas con el drama de la ausencia permanente de uno de los suyos.

Pero además del consumo de alcohol, sorprende, realmente, la cantidad de situaciones que se están presenciando de ciudadanos que salen a la carretera con su vehículo importándole poco o nada si con su forma de conducir matan a alguien, o se matan ellos mismos. En algunos casos, es el consumo de alcohol el que provoca estas conductas, pero en otros es la maldad de darles igual lo que provoquen con su irresponsabilidad. Por ello, está preocupando a la sociedad la reiteración de conductas que se están detectando de personas que se introducen en vías de circulación en sentido contrario, provocando la casi segura muerte de aquellos conductores que no pueden esquivarlos, dado que se circula así por autovías o autopistas y a altas velocidades. Se suele denominar a los autores de estas conductas como «conductores suicidas», aunque no sea el suicidio el objetivo que pretenden, sino en ocasiones apuestas de dinero, o el mero deseo de realizar esa acción por sentir el miedo al peligro que ello conlleva. Son las menos las ocasiones en las que se trata de despistes, ya que resulta complicado introducirse en estas vías por lugares que le permiten al conductor entrar en lugares de «salida». Y preocupante es el número de hechos que se produjeron de estas conductas a final de este año 2019, y que dejaron tras de sí la muerte de conductores jóvenes que dejaron familias enteras destrozadas por el dolor ante la conducta de estos conductores desaprensivos.

Pues bien, las cifras de la mortalidad en carretera durante el año 2019 han sido realmente espectaculares, ya que, como ha destacado la DGT, se ha superado la cifra psicológica de los 1.000 fallecidos en las carreteras, ya que se eleva a 1.005 muertos, aunque la cifra de fallecidos es, no obstante, un 8% inferior a la registrada en el año 2018, en el que se contabilizaban ya 1.090 muertos en accidente de tráfico, con lo que no se puede rebajar esa barrera de 1.000 muertos al año en carretera pese a las constantes reformas legales existentes en el ámbito de la circulación, y la constante vigilancia que existe en carretera con todo tipo de dispositivos de control y vigilancia que, en modo alguno, terminan de disuadir a los conductores infractores que no aceptan las reglas de conducta que se están poniendo para actuar de forma preventiva y evitar estas muertes que se siguen sucediendo. La DGT recuerda así que, a tenor de esta estadística, cada día de este año tres personas han perdido la vida en la carretera y otras muchas han resultado heridas graves con secuelas. La DGT denomina a este tipo de conductores «Conductores en Conducción Contraria» (CCC)

Y uno de los males que está acuciando a la siniestralidad en carretera es el de los denominados «conductores suicidas o kamikazes». Es por ello, que el incremento de acciones por parte de conductores que se han introducido en dirección contraria en autopistas autovías, con consumo de alcohol, o sin él, y la causal acción de muertes por esta irregular conducción ha provocado una fuerte y contundente reacción por parte de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Según CEA (Comisariado Europeo del Automóvil) en la última década han provocado una media de 130 accidentes anuales, con entre 25 y 30 muertos cada año. La mitad de los accidentes ocurrieron por la noche y un 25% bajo los efectos del alcohol; el 80% de los conductores eran varones y el 20% extranjeros.

El consumo de alcohol y la conducción, o hacerlo con una absoluta irresponsabilidad, y con un claro dolo de matar por la alta previsibilidad de que con su conducta se causa la muerte de otras personas es un grave problema, porque no se trata de conductas imprudentes. Se trata de actuaciones dolosas y a sabiendas de que se destrozará a una familia entera. Cuidado, por ello, porque el alcohol? y la maldad matan.