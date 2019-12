La que vino por el mar

La fiesta de la Venida, por su muy conocida concepción decimonónica, ha ido celando su origen con el velo de la tradición, de una tradición fortalecida por la creencia popular. Sin embargo, independientemente de la solidez de la tradición, de su inmersión en las costumbres, en los sentimientos y emociones que procura, comprobamos la carestía de una investigación más exhaustiva, más allá de la documentación, poca o mucha, de la que nos ha llegado. Es verdad que partir de los opinados de la tradición oral se puede llegar a desenlaces equívocos lejos del rigor científico, pero es lo que hay. Sin embargo, nadie podrá negar la verdad popular que encierra l'Avinguda de la Mare de Déu. Podemos hacer conjeturas, presunciones intelectuales como en su momento hice y que vuelvo a imaginar ahora, pero nadie podrá demostrar ni cuestionar la verdad sobre las pasiones, las conciencias, el imaginario colectivo y del saber popular.

Documentación



Es cierto que existen dos documentos que intentan probar el origen medieval de la «Venida»: el texto de 1710 que aparece en el Racional del Archivo Municipal cuya copia de muy avanzado el siglo XIX, conservamos, podrían ser uno de esos papeles producto de la afición de algunos historiadores ilicitanos, tan aficionados en proclamar la verdad histórica por un lado, y recrearla sin ninguna base científica por otro. Tengo ciertas dudas, que no me baso en documentación alguna, sino en la intuición, ya que no soy filólogo ni historiador, pero estoy seguro que no puede existir una representación 340 años, los que median entre el primer acta del Consell y el Racional sin una sola referencia documental. Quedaría, por tanto, el inequívoco texto del Padre Villafamé, ¿por qué nació, cómo, quién proporcionó los datos para esta monumental obra?

Supongamos, por un momento, que la Venida fuera un invento del S. XVIII. Todo quedaría claro. Documentación y Venida comenzarían a ir de la mano. Pero, ¿a qué obedecería la necesidad de inventar esta fiesta y además encadenarla a la consolidación del cristianismo? ¿Por qué y cuándo una imagen vertical sustituyó a la sedente de la Patrona? ¿Qué sucedió con la imagen de la Patrona en la Guerra de Sucesión? ¿Hubo que justificar de algún modo el cambio de imagen y se ideó una apuesta por la tradición? Sin embargo al margen de la poca documentación, de los creadores de sueños y de los iluminados, la tradición, el relato popular es algo más perceptible, más visible, más real, más sagrado: alivio del alma y firmeza en las creencias.

Leyenda e historia



Se dice que la religión mediterránea de la diosa Madre llegó a la península ibérica traída por colonos neolíticos comenzando así la pasión por las deidades: Isis, Astarté, Tanit, Afrodita, Artemisa, Cibeles,... todas ellas alientan una liturgia de salitre y navegación en la que confluyen los ritos del sol, la luna, la vida, la muerte. « La playa llena de humedad y salitre y el mar, como si todo saliera de él y todo vuelve a él, es como el mundo y el corazón humano», dice Joan, el pescador, en «Soc per a Elig 1370».

También se rendirá culto a Hécate o Proserpina, teócrata de los infiernos, siempre en una cueva, a corta distancia de la laguna Etrefea, tal y como lo describe el sacerdote e historiador Rodrigo Caro:

«Levántese de allí un alto collado/ del infierno a la diosa consagrado/ y es rico templo una escondida cueva/ cuyo ciego lumbrar no hay quien se atreva/ a penetrar, que en torno la rodea/ la laguna difícil Etrephea».

Lógicamente, el autor se ve impulsado a establecer una comparación entre arca, cueva, Virgen de la Asunción, Proserpina, mar, laguna, misteri, culto y... no debía andar muy desacertado pues ya se sabe que en Elx todo es Virgen de la Asunción, hasta la procesión del Domingo de Resurrección.

El elemento central de la leyenda es un rasgo de realidad, tiene casi siempre un núcleo histórico, cuyo origen es la de explicar sucesos y acontecimientos acaecidos en el pasado, y que forman parte del imaginario colectivo de una comunidad. La leyenda y la historia están a menudo unidas por un nexo común: la implicación del pueblo en las efemérides que marcan la identidad y la cultura de un lugar, de un país. Si nos referimos a la historia de Elche los hechos históricos, a veces deformados, constituyen una leyenda, sobre todo si ésta se realiza por transmisión oral aunque posee, en muchos casos un origen real, casi sagrado. Cada ilicitano tiene muy presente en sus sentimientos este episodio de nuestra conciencia común con el cual nos identificamos de una manera plena.

Los historiadores tienen la palabra, pero, sea lo que sea el futuro, sigamos caminando con la celebración de la fiesta de l´Avinguda de la Mare de Déu, con el libreto de Pascual Caracena y más tarde la nueva visión teatral de la Venida, «Soc per a Elig 1370» del que firma este artículo.