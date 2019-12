¡Fum Fum con ropopompom!

«Feliz Navidad a todos mis amigos, excepto dos». W. C. Fields (1880-1946), cómico y actor estadounidense

Cuentan fuentes próximas al bipartito ilicitano (del despacho contiguo, concretamente), que con el loable propósito de hacer partícipe a toda la ciudadanía del espíritu jubiloso que impregna estos días y parte de las noches, y más aún tras la gozosa aprobación de los presupuestos municipales, al alcalde le pareció una buena idea hacer un vídeo de felicitación navideña, del estilo del que el han hecho sobre el armagedón climático, aunque más optimista y alegre para no asustar a niños, a niñas y animales de compañía aún más de lo que están con el «no future» ambiental.

Desde Elche Film Comission & Corporeishon se propuso que el vídeo contase con guión y dirección del laureado cineasta local Chema García, pero afortunadamente para el director se encuentra liado con otro proyecto (eso dice). Tras varias gestiones infructuosas con Amenábar y Almodóvar, finalmente se recurrió al cuñado de una concejal socialista que, según cuentan, es un hacha filmando con el móvil las fiestas de cumpleaños de sus hijas y sobrinos. Seguidamente, se estableció por los portavoces, con no poco debate, que cada grupo municipal cantaría un villancicos ante el belén de la Glorieta, para realizar luego el correspondiente montaje, cinematográfico en este caso. Todos ellos bajo la estricta batuta de Pablo Ruz, único concejal que sabe distinguir entre un Do mayor y un Sí bemol. Ardua e ímproba labor la del líder popular, que incluso dejó su trabajo en el Senado durante unos días (con el riesgo que ello conllevaba de que se dilatara aún más la formación de Gobierno), para poner en solfa a sus compañeros, colegas y conocidos de la corporación.

Total, allá que se plantificaron ante el belén y comenzaron a expeler los gorgoritos navideños con sabor a mazapán y mantecados (según se desprendía de algún que otro regüeldo consecuencia del esfuerzo cantor). Abrió el programa Carlos González, que acompañado con panderetas y zambombas de led por el grupo socialista, se arrancó de esta guisa:

«En el portal del belén/

voy a poner un gran cartel/,

con una frase que reza:/

en 2020, obras a granel».

Y prosiguió:

«Aquí vengo yo muy ufano/ tras aprobar los presupuestos;/

por un pueblo mejor y más humano/

aunque suba los impuestos».

Pero cuando el coro municipal se dispone a acometer el estribillo, inopinadamente aparecieron por la otra esquina el secretario local Alejandro Soler y su ejecutiva, y se les adelantaron:

«Arre bipartito, arre alcalde arre,/

anda más aprisa que llegamos tarde./

Arre bipartito, vamos a correr;/

arreglad la Corredora/

y el mercado también».

Tras la sorpresa inicial y algún que otra mirada de soslayo, acaban yéndose todos al Villalobos a merendar.

A continuación, les tocó el turno jerárquico a los dos ediles de Compromís. Como les resultaba complicado, pese a las enseñanzas del director músico-vocal, sonar como un coro, eligieron la modalidad de dúo. A dèsset de desembre, inicia Esther Díez.

«No volem fum, fum, fum», replica Felip Sànchez. «Hem aprovat el pressupost», prosigue la edil de ecomovilidad. «Sense fum, fum, fum», insiste su compañero. «Tindrem més bicis als carrers». «I fora fum, fum, fum», concluye el tenor con un Fa sostenido y sostenible.

Pablo Ruz abandona por unos momentos sus funciones de director musical (interino todavía, hasta que apruebe la oposición) para ponerse al frente del coro popular, y tras infructuosos intentos de entonar el orfeón, ataca su villancico, acompañándose de redobles de tambor:

«El camino que lleva al belén/

baja hasta Glorieta por la plaza mayor;/

los pastorcillos al alcalde no quieren ver/

pues los impuestos sin razón subió./

«Ropopompom, ropopompom», infiere la masa coral.

«Ha nacido ante tanto desdén/ . ..un senador», redondea el solista. «Ropopompom, ropopompom», insisten los populares, quienes, a renglón seguido, transmutan el canto navideño y replican a sus predecesores: «Sí, fum, fum, fum,/ en el bipartito todo es fum».

A continuación llegan los dos ediles de Ciudadanos. Cada uno se coloca en un extremo del belén, con las lógicas dificultades del cuñado-director para encuadrarlos correctamente. Al final no los encuadra, ni falta que hace. Aún así, los Pimpinela de la política local no se arredran y Eva Crisol arranca:

«Dime niño, de quién eres,/ si es que ya te has aclarado». «Soy de Inés Arrimadas/ aunque me quiera expulsado», responde, Eduardo García-Ontiveros, quien prosigue:

«El escaño se viene, tururú,/

el escaño se va./

Pero yo me lo quedo, tururú/

y nadie me lo quitará».

Y ambos, acompañándose de bandurria y matraca, prosiguen juntos, aunque no revueltos:

«Resuenen con alegría/

los tiempos de mi Rivera /

y viva su infausto adiós,/

que nos dejó una buena».

Finalmente, las dos ediles de Vox, reivindicando las más acendradas tradiciones sonoras de estas fechas, prefieren acompañarse con un almirez y una botella de anís del mono (para rascar):

«Ande, ande, ande, vaya marimorena;/

ande, ande, ande, este gobierno es de pena./

Hay en el consistorio pijiprogres, veletas y cobarditos,/

mucho cordón sanitario pero trabajo, ni un poquito./

Ande, ande, ande, vaya marimorena;/

ande, ande, ande, esto es un mítin-verbena».

Un poco subidas de tono, pero Ruz da por buena la interpretación, por si acaso.

Aconteció, sin embargo, que finalmente no habrá vídeo navideño municipal, porque resulta que no existe partida en los presupuestos de este año para tal campaña. Ni siquiera dentro de las inversiones financieramente sostenibles, que ya es decir. Se intentó meterlo en los fondos Edusi, pero no coló, al no haberse rodado en San Antón o Carrús Este.

El alcalde, contrariado por tal revés institucional en fechas tan señaladas e iluminadas, con la ilusión que le hacía, trató de quitarse el mal sabor de boca con un chicle de menta y la recepción a Papá Noel a la plaza de l'Algeps. Allí, ante una enfervorizada muchedumbre y varios elfos, le hizo entrega de las llaves de la Ciudad (Deportiva en este caso, para que aligere su sobrepeso). Seguidamente enfilaron la avenida de Novelda y se detuvieron ante el solar de Jayton, donde González le explicó a Santa Claus sus sueños de construir un gran palacio de congresos, más o menos como el Guggenheim, para que se hiciera una idea. Y ya metidos en harina integral, aprovechó el primer edil para pedirle al ilustre invitado, como regalo navideño, una manita para hacerlo realidad.

«Pero, vamos a ver, ¿esto no lo va a pagar la Diputación?», espetó Papá Noel, en un perfecto castellano con acento de Laponia. «Sí, pero es que no me fío por si es un regalo envenenado», argumentó González. «Ya, pero es que yo solo traigo regalos a los niños, y además, consensuados con los padres. Prueba con los Reyes Magos, que son más y pueden traer más peso. ¿No te conformarías con un mercado nuevo?», inquirió el venerable visitante, no sin cierta sorna. Quedó el alcalde ojiabierto (más de lo normal) y caripasmado (lo habitual), pero antes de que respondiese, su barbudo amigo prosiguió: «Pues cuando tengas resuelta la rescisión del contrato me envías una carta, a ver qué se puede hacer». Dicho lo cual, se subió al trineo y salió volando en dirección al Toscar. ¡Ho, ho, hooo!