Durante este año que está a punto de finalizar hemos podido constatar cierta inquietud y voluntad política por visualizar los problemas de la España vaciada y la lucha contra la despoblación en el ámbito rural. Pero, como muchas veces ocurre en este país, nos quedamos en el anuncio, la palabrería y no pasamos del slogan. Detrás de toda esta propaganda percibimos que no hay un interés real de hacer nada por mejorar la vida de los que decidimos vivir en el campo, ya que no divisamos políticos emprendedores capaces de crear una sociedad cada vez más equilibrada, sin desigualdades y con servicios básicos de calidad.

Los gobiernos nacionales y autonómicos de todas las épocas y partidos han convertido a los pueblos en el «patio de recreo» de las grandes ciudades. Un sitio agradable que proporciona placer, donde los ciudadanos que trabajan en los núcleos urbanos vienen durante los fines de semana y festivos buscando descanso, frescura, salud, paisaje, naturaleza, gastronómica, tradiciones, agricultura y un sinfín de bondades que proporcionan los pueblos, en este caso, de la provincia de Alicante. Pero las gentes que vivimos aquí nos preguntamos, ¿qué hacemos durante el resto de la semana? La respuesta es muy clara. Nos están invitando a abandonar.

Es verdad que los vecinos de las zonas rurales estamos encantados de que venga la gente de las ciudades y los turistas a visitar nuestros encantadores pueblos?. pero queremos y reclamamos más actividad y nuevas oportunidades para esos hombres, mujeres y jóvenes que hemos elegido fijar nuestra residencia en las zonas rurales. Porque nosotros, los del pueblo, comemos, tenemos que pagar nuestras facturas y nuestros gastos todos los días, no solo los fines de semana.

Cuando digo que nos han convertido en el patio de recreo de las ciudades, lo digo por lo siguiente: tenemos unas carreteras de principio del siglo XX, repletas de curvas, con un asfalto lamentable? Pero, eso sí, tenemos que aceptar que los motoristas utilicen nuestras carreteras como circuitos y, también, que nombren nuestras vías zonas seguras para ciclistas con el peligro que entrañan las dos cosas en las mismas carreteras deterioradas y que han causado ya varios accidentes.

Además, tenemos que aceptar que nos pongan muchas trabas para construir viviendas y dificultades inabordables para la implantación de industrias y almacenes en suelo rústico, ya que nosotros debemos ser los «guardianes» de zonas verdes y recreativas de las grandes urbes para que venga la gente a pasar el día y luego se marchen.

Sin embargo, observamos cómo se acumula la población, la actividad, las nuevas tecnologías, las inversiones y las empresas en las grandes ciudades y las zonas de costa. En la política rige un criterio economista en la fijación de objetivos e inversiones en el territorio. Estamos generando una dualidad social donde los derechos y oportunidades son desiguales y una sociedad menos vertebrada y más injusta.

Tenemos que aceptar ser las zonas verdes para que vengan los visitantes a disfrutar del paisaje, pero nadie nos ayuda a mantener los montes limpios, creando puestos de trabajo, ni a hacer atractiva y rentable la agricultura en los pueblos como motor para salir adelante.

En los pueblos necesitamos todos los días a los visitantes, sean motoristas, ciclistas, senderistas o turistas en general y, más aún, a aquellos que quieran venir a vivir y a abrir negocios. Pero para que esto ocurra es ineludible y urgente que nos arreglen las carreteras para que llegar hasta nosotros sea más fácil y seguro.

En los pueblos no queremos PAIs, lo que pedimos es una modificación de la ley urbanística que nos dé facilidades para poder construir algunas viviendas en el campo. Viviendas sostenibles y crear líneas de ayudas para la rehabilitación de viviendas en el pueblo. Todo ello, bajo control de la Conselleria y de forma ordenada, por supuesto.

En definitiva, no somos ciudadanos de segunda y reclamamos igualdad en términos de inversiones respecto a las áreas urbanas y de litoral. Es fundamental garantizar la permanencia de los cultivos y hacer la agricultura rentable con precios mínimos, y es necesario abordar el problema de la conectividad a internet y la implantación de las nuevas tecnologías en nuestra zona. Necesitamos que se mantengan nuestros colegios, nuestros consultorios médicos... y que se flexibilice la burocracia, ya que las leyes son las mismas para pueblos de 100 habitantes que para ciudades de 100.000 habitantes, pero las realidades son muy distintas.

Si los políticos nacionales y autonómicos no se toman este problema en serio, dejan la propaganda electoral y empiezan a plasmarse los hechos en los pueblos, no nos queda otra alternativa que abandonar y desaparecer. Se cerrarán nuestros colegios, nuestros comercios... y se perderán nuestros campos, todo esto por falta de gente, ya que nuestros jóvenes también se irán, entonces los incendios acabarán con nuestras bonitas zonas verdes. Eso sí, mientras tanto, los fines de semana y los festivos seguiremos estando de gala para ser el patio de recreo de nuestros queridos visitantes.