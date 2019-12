Más que la Vieja Europa, envejecida. En España y en toda Europa hay cada vez menos nacimientos humanos. Desde hace unas décadas es un fenómeno constante y la inmigración no ha contribuido a resolver este déficit de manera significativa. Intentos muchos para enfrentar este desafío pero se cosechan pocos resultados. La mujer está protagonizando lo que se puede definir como una revolución, revolución cultural, social, económica. No toman Bastillas ni Palacios de Invierno a través del accionar diario, con la complicidad de semejantes, construyendo con las experiencias la perspectiva de un mundo distinto. El patriarcado, naturalmente, se resiste, disponer de tantos privilegios a través de tanto tiempo y ahora se siente cuestionado. Siempre sospecharon que su poder era injusto, inmerecido y generalmente utilizó la seducción hasta el crimen.

La especie había diseñado tener descendencia antes de los veinte años de edad (y morir a los cuarenta años y pico). Y el invento funcionó, pero los humanos somos muy... creativos. Hoy la mujer está de manera activa en «todas partes». Presiden gobiernos como en Finlandia en donde la mayoría de los ministerios son dirigidos por mujeres. En los países desarrollados la mujer tiene otras posibilidades que quedarse embarazada, los anticonceptivos le dan una libertad que tantas generaciones no conocieron y en muchos de estos países es legal interrumpir los embarazos. En general las mujeres desean tener hijas, hijos, pero no por la presión social que se ejerce sobre ellas. Quieren realizarse como persona no solo como madre. No se siente frustradas, en eso se parecen a los hombres.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se han ido produciendo avances, algunos tímidos, otros gigantescos y ha repercutido, cómo no, en los nacimientos de las nuevas generaciones. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE) comprueba que en España en 2018 nacieron 20.404 menos niñas y niños que en 2017, el menor número de nacimientos de la serie histórica. Hasta junio se registraron menos de 179.800 nacimientos, el peor dato desde que existen registros en 1941. Resumiendo: el asunto se ha convertido en un problema de Estado porque puede afectar al conjunto de la sociedad y al país mismo. Toda Europa (Japón y otros países) se enfrentan a un desafío muy importante. Las medidas que han tomado diversos países han dado pocos resultados, es hora de analizar este problema de manera global. De seguir así las pensiones tendrán que pagarse recurriendo al presupuesto general del Estado. Una economía que no distribuye la riqueza y provoca paro y precariedad laboral es otro factor a tener en cuenta. Y las mujeres han dicho basta, no quieren ser meras incubadoras y exigen un compromiso de los hombres que no sea simbólico; cada vez más hombres, padres, ayudan, pero siguen ocupando un papel secundario. Y la llegada de inmigrantes, bienvenidos sean, no es suficiente y en un clima político en el que ciertas actitudes los estigmatiza.

La emergencia climática también tiene que ver con la demografía. Es urgente combatir la contaminación, pero más población, mayor longevidad, significa entre otras cosas más contaminación si no se toman medidas radicales. Se necesita más población y menos contaminación simultáneamente.