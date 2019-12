¡Tú también, Eladio!

¡La Virgen Santa!. Parece que no soy el único que pone el grito en el cielo y tilda de «chapuzas» las ayudas que se prometieron por la pasada «gota fría» -que, recordémoslo, fue a mediados del mes de septiembre- y que, a estas alturas, y según denuncia el presidente provincial de ASAJA, Eladio Aniorte -que no se caya ni bajo el agua- siguen sin llegar, pese a las promesas de quienes visitaron la «zona cero» -desde los Reyes de España, hasta los politicastros de medio pelo, pasando por el presidente Pedro Sánchez, quien, siguiendo con su estilo, dejó a la concurrencia con tres palmos de narices por no hacer declaraciones, el valenciano Joaquín Puig, ministros, conselleres o presidentes de partidos políticos, como el casi ilicitano -está casado con una elchera- Pablo Casado, sin olvidarnos de la oriolana de más alto rango/copete en el escalafón político autonómico, Antonia Moreno, que no estuvo muy acertada/afortunada cuando, en las redes sociales, dijo lo de que «el río Segura se va de fiesta» y que desde la Generalidad le recriminaron.

«¡Aquí le tenéis. Os prometí que lo traería y aquí está!", dijo -más o menos- el emperador Cómodo a las puertas de uno de los establecimientos perjudicados/inundados, Casa Corro, en el barrio del Escorratel, donde la gota fría se cebó. Y lo dijo presentando a Casado como un salvapatrias. Por cierto, el otro día me encontré con una mujer -curranta donde las haya, lo que no quiere decir que el resto de pedáneos no hagan lo mismo- que me aseguraba que, todavía a día de hoy, se amontonan barro y enseres a las puertas de las casas. Elisa Chumillas se deja la piel por sus convecinos, mientras que desde el Ayuntamiento, la Generalidad o el Gobierno Central no terminan de llegar las ayudas. ¡Y si llegan es con cuentagotas ante la desesperación de quienes -me consta- han tenido que acudir a entidades bancarias para pedir créditos con los que hacer frente a los destrozos y que esperan sufragar con las ayudas que lleguen desde las administraciones.

Me llama la atención que la visita que realizó Cómodo a Bruselas no haya tenido resultados, ni positivos ni negativos, por lo menos es lo que parece. ¡Mucho te quiero perrito, pero de pan poquito!. Y el burgomaestre oriolano se lo recriminó el otro día a Joaquín Puig, quien en Oleza confirmó que «el primer centro europeo de estudio de inundaciones estará en Orihuela». Ya se sabe que cuando quieras que algo no funcione lo primero que se debe hacer es crear una comisión o un centro que estudie «un desaguisado», como es el caso que nos ocupa.El personal -representado, en este caso, por los agricultores a quienes defiende el bueno de Eladio- está cansado de palmaditas en el hombro, de buenas palabras y de falsas promesas, por no decir «de mentiras» -¡no sé si piadosas!-, que pretenden regalar/agradar el oído de quienes se quedaron con lo puesto. Ya dije en su día que «las cosas de Palacio van despacio», pero es que uno tiene la sensación de que van más lentas que un desfile de cojos.

También me llama la atención que, de vez en cuando, Puig salga en los periódicos anunciando ayudas para «reconectar» la Vega Baja o que nombre comisionados del Consell para la comarca, como el catedrático Jorge Olcina y el empresario Antonio Alonso -hijo de quien fuera alcalde pepero de Almoradí-, que tienen el encargo de ser los interlocutores de la Generalidad «para reconstruir la comarca». ¿Quiere esto decir que la Vega está más pallá que pacá?. ¿Será que, en contra de lo que dice el Consell Valencià de Cultura, con Santiago Grisolía al frente, se quiere «rediseñar» una comarca diferente a la actual, cargándose/aniquilando la principal fuente de riqueza -la agricultura- apostando por una nueva economía para reflotarla?. Partiendo de la base de que siempre he pensado que Alicante es el culo de la Comunidad, la Vega es como una molesta almorrana que incómoda en el Cap y Casal y con la que se quiere experimentar. ¡La madre que me parió!. ¡Eladio, léeles la cartilla!.