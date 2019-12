Una Navidad sostenible con espíritu solidario

En estas fechas es difícil escapar al denominado «Espíritu de la Navidad». Cuando vuelva a asomarme a esta ventana, ya habremos pasado la noche más entrañable del año; la que da sentido a la Navidad en la cultura cristiana, la que pasamos con las personas que más nos importan y si nos faltan, esa noche las llevamos a flor de piel. Mi relación con las fiestas navideñas ha pasado, con el tiempo, por diferentes estadios. De odiarla, a aceptarla; de renegar de ella, a intentar vivirla de manera diferente con un sentimiento de nostalgia sosegada. Pero últimamente, la realidad se ha impuesto: el espíritu de la Navidad llega cada vez antes a nuestras ciudades. Un ejemplo, si el Instituto para la Diversificación y el Ahorro energético (IDEA) recomendaba que el alumbrado navideño se hiciera el 15 de diciembre, este año, Madrid ha adelantado el encendido de luces al 22 de noviembre. Y eso pese a que Madrid ha sido sede de la cumbre mundial para frenar la emergencia climática: las emisiones de dióxido de carbono y el consumo energético. Paradojas del destino o la política.

Este año el puente de la Constitución y la Inmaculada, que marca el arranque de la Navidad, ha coincidido con la celebración de la Cumbre sobre el clima en Madrid. El 6 de diciembre –tradicional día de compras y arreglos navideños-, tuvo lugar una manifestación multitudinaria con Greta Thunberg al frente, convirtiendo Madrid y nuestro país en un referente en la lucha contra el calentamiento global. Leo que un 93,6% de la ciudadanía está concienciada con esta situación de «emergencia climática», pero sin intención de ser aguafiestas, la lucha para atajar la acción del hombre sobre el planeta es un reto complejo que implica renuncias, cambios de estilos de vida, y hasta una reformulación de lo que significa la felicidad. Son necesarios compromisos políticos para combatir el calentamiento global, pero también y no menos importante, es necesaria la conciencia ética de cada uno de nosotros en lo que afecta a un cambio de hábitos porque cada gesto, por pequeño que sea, plantea otros modelos de consumo: reciclar basura, no desperdiciar alimentos, reducir el consumo de luz y agua, usar transporte público o reutilizar objetos en lugar de comprarlos, son algunos de esos gestos cotidianos que dan resultado a medio y largo plazo.

¿Y la Navidad? ¿Tiene algo que ver en ello? No revelo nada nuevo si digo que las ciudades pugnan por las luces de Navidad. Ya no son una mera decoración callejera, sino que se han convertido en un atractivo turístico para impulsar ventas y atraer a visitantes. El presupuesto destinado al alumbrado navideño ha aumentado considerablemente en algunas ciudades suscitando críticas por parte de quienes lo consideran un derroche frente a la precariedad de muchas familias que no pueden pagar el recibo de la luz. Pero también contamina ya que la iluminación navideña provoca la acumulación en el aire de dióxido de nitrógeno. Hay por tanto una correlación entre la contaminación del aire y la lumínica. ¿Por qué no dedicar una parte proporcional del coste del encendido navideño a las familias más vulnerables? ¿Por qué no plantear una «carrera» por la iluminación navideña más sostenible y solidaria como atractivo turístico?

Y, ¿quién no regala ropa en Navidad? Sin embargo, escuchamos estos días que la industria de la moda es una de las más contaminantes. ¿Sabemos cómo está hecha la ropa que regalamos o el gasto que supone para el planeta? Ni los diseñadores ni las empresas lo saben, cómo lo van a saber los consumidores. Es lo que afirma la periodista Dana Thomas en su libro Fashionópolis. El otro día escuchaba en un programa de moda que los vaqueros son de las prendas más contaminantes. Se usa demasiada agua en el procesado de pantalones vaqueros y esto lleva a la contaminación de los ríos. La sobreproducción y el sobreconsumo están en el origen del problema y hay quienes comparan el fenómeno de «moda rápida» con el de «comida rápida». Hacen falta alternativas de futuro y de consumo para la moda. Queda mucho camino y mucha concienciación para que las prendas del armario sean reutilizables y evitar que acaben en el contenedor de la basura.

Y es que la Navidad es también mayoritariamente consumo, un consumo que contribuye a una forma de felicidad, a veces impuesta por los eslóganes publicitarios, por las leyes del mercado, de las que es difícil escapar. ¿Son, somos conscientes los y las manifestantes del día 6 y el resto de la ciudadanía que atajar el calentamiento del planeta supondría cambiar hábitos, reducir o modificar consumo, en definitiva, cambiar algunos de los considerados placeres cotidianos? La Navidad es la época del año en la que conviven sentimientos enfrentados: la sonrisa de quien abre un regalo y la melancolía del recuerdo de quien ya no está entre nosotros; la opulencia en todas sus manifestaciones frente a la austeridad de quien no tiene nada ni a nadie. La emergencia climática nos enfrenta a un desafío global: salvar el planeta exige renuncias y plantea cambios. Entre el exceso y la nada, confío en que encontremos formas de vivir, ofrecer, consumir y compartir la Navidad más sostenibles y solidarias. Actuemos, por nosotros y por la herencia que dejaremos a las futuras generaciones; para que en Nochebuena tengan motivos para recordarnos con gratitud.