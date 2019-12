Reflexión de fin de año ante los deberes «hechos»

Apunto de terminar este año 2019 es el momento de recapitular, de hacer examen de conciencia social, colectiva e individual para comprobar si se han cumplido, o no, las promesas, compromisos, u obligaciones, que se contrajeron a principio de año. Es el momento de elaborar un listado de los que se debieron cumplir, y los que no se han hecho, y respecto de éstos examinar las causas y razones por las que no se han cumplido las expectativas personales por los incumplimientos hechos.

Esta necesidad de elaborar al comienzo de cada año una lista de obligaciones, o compromisos, que se deberían cumplir en el plano personal y laboral, y, de forma paralela a ello, al final del año, el examen de conciencia acerca de los que se han cumplido e incumplido, es la mejor forma de contraer compromisos y saber si estos se cumplen, o no, y de marcar la pauta personal sobre la necesidad de hacerlo. Porque lo fácil, lo sencillo y, también, lo irresponsable, por no decir lo cómodo es la actitud de quien no se quiere comprometer con nada ni con nadie. Pensarán las personas que así actúan que esa es la mejor manera de no incumplir, si no se aceptan obligaciones, ni compromisos, con nada ni con nadie.

Por ello, estas reflexiones que debemos hacer en estas fechas del mes de diciembre, cuando ya está a punto de terminar el año, son importantes en el desarrollo personal. Pero, también, la colectividad, la sociedad, debería hacerlo, porque en muchas esferas se han venido fijando compromisos que no se han cumplido nunca, como se ha comprobado con el daño al clima que ahora se reclama con contundencia que se adopten medidas urgentes. Y ello, porque muchas veces se sabe y se conoce que es necesario asumir obligaciones, pero también que se va dejando de lado, porque lo cómodo es no hacerlo, aunque se sepa que esa conducta es lo irresponsable.

Por ello, la grandeza de la palabra compromiso es que resulta un esfuerzo hacerlo, y, sobre todo, cumplirlo. Esta palabra tan grande e importante, como es el compromiso, se utiliza por los juristas anglosajones con la expresión del engagement, para referirse al grado o nivel de involucrarse que tienen las personas en los compromisos u obligaciones adquiridos. Así, en la medida en que conozcamos con claridad cuál es nuestro compromiso, nuestro engagement en la efectividad de nuestra respuesta será más alta.

Así, se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto, o que le ha sido encomendado. Al comprometernos, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante la tarea encomendada.

Según el pensamiento de S. Lehman «el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido».

Esta expresión también puede definirse como un contrato que no necesita ser escrito, porque no hace falta que, con nosotros mismos, ni con el exterior, firmemos un compromiso. Es una cuestión de actitud hacerlo, o de abandono dejar de hacerlo. El compromiso, además, es la capacidad que tiene una persona para tomar conciencia de la importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente.

El compromiso, tiene, también, un valor estratégico para las organizaciones, porque estas prefieren contar con personas que se comprometan con los objetivos de la misma, y no estén allí solo por estar y cumplir un horario. En las empresas, los encargados de recursos humanos lo que más valoran es la capacidad del aspirante a un puesto de trabajo, o los que están haciéndolo ya, de comprometerse con los objetivos de la organización, y no con cumplir su trabajo sin más.

Por otro lado, se dice que una persona se compromete cuando se implica al máximo en una labor, poniendo todas sus capacidades para conseguir llevar a cabo una actividad o proyecto, y, de este modo, aportar su esfuerzo para el normal funcionamiento de un grupo, sociedad o empresa.

El compromiso, además, es la capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. Así, cuando alguien se compromete, significa que está tomando un cierto grado de responsabilidad sobre algo en específico, de ahí que una buena técnica o conducta sería la de asumir a final de este año cuáles serán nuestros compromisos para el año próximo, a fin de valorar a final de 2020 si los hemos cumplido, o no. Y esto también debería hacerse por la sociedad en general. Si así se hiciera, funcionaríamos mejor. A buen seguro.