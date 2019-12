Greta Thunberg, un ecologismo interesado

Barbaridades he tenido que leer sobre esta niña en estos días. Y me parece que una cosa es la animadversión hacia su persona, cuando se trata de usar su trastorno (Asperger) para descalificarla a ella y sus acciones, o sus caras raras... o otro tipo de falacias...Y otra cosa su entorno, su mensaje verde-burgués, y su marketing. Yo no veo más que marketing e infantilización de un tema crucial para el devenir del planeta.

No me parece lógico convertir en símbolo a una niña de 16 años, que, obviamente, con su edad y experiencia, no puede ser capaz de entender los mecanismos con los que el mundo, la sociedad, el capitalismo, la política funciona. Ninguno de nosotros tenía con 16 años esa capacidad... porque hay entendimientos a los que solo se llega cuando se tiene una base y una experiencia, y algo más de edad... y otros muchos entendimientos a los que no llegaremos independientemente de la edad si no hacemos por ello, desde luego, pero creo que se entiende a qué me refiero.

Así que salvo que ella sea un portento por encima del resto, un auténtico mesías, no entiendo el afán de focalizar en una sola persona, cuando el movimiento es amplio y no nació precisamente ayer. Y es que, en verdad, sí lo creo entender, porque no es más que un producto de marketing, que realiza acciones virales de postureo. Lo que más me molesta, es que no la considero una representante/interlocutora válida, al menos al nivel que se la quiere encumbrar.

Ahora mismo, ella es ¿¡la punta de lanza del ecologismo mundial!? Y, ¿qué ha hecho para ello? ¿Nacer en Suecia y tener medios familiares y económicos para que su mensaje se viralice? ¿Dar viajes en velero y hacer acciones puramente simbólicas? ¿Qué hay de los ecologistas, activistas, indígenas en muchas ocasiones, que mueren a manos de empresas, paramilitares o lo que sea!? ¿Por qué no tienen repercusión? ¡Ay, amigo!... Sencillo... porque su lucha sí que es de verdad y entonces no interesa.Me parece muy representativa la foto de un mural en el que sale su rostro. Porque lo que se ve de Greta es muy simple, la cara inocente de una niña, y con eso, en esta sociedad de pastel, está todo hecho. Al menos para legiones de gente que se quedan en la superficie del tema. Y el resto, lo que hay debajo de la punta del iceberg, es todo lo que Greta tiene detrás. Intereses empresariales, grandes publicaciones y, en mi opinión, una gran indiferencia sobre la problemática en cuestión más allá de medidas de maquillaje que, por supuesto, los de abajo habremos de sostener. Sinceramente, a pesar de que no dudo de las buenas intenciones de Greta como persona, creo que, a fin de obtener logros y de concienciar a largo plazo, la aparición de Greta es algo más bien negativo que le ha podido suceder al ecologismo. Es una apropiación más (quizás la apropiación «definitiva») del marketing neoliberal de algo (un movimiento en este caso) que para ser útil y efectivo debe, inevitablemente, alejarse lo más posible tanto del marketing de masas vacío como del neoliberalismo. Por último, y para mí lo más importante. En última instancia veo claro que Greta es una herramienta de marketing... marketing, ¿para qué? Para una transición y reconversión energética (no productiva ni extractiva en cuanto, por ejemplo, a los recursos en los países subdesarrollados) en la que los costes recaigan sobre la «ciudadanía» (principalmente europea, debido a múltiples razones geopolíticas que me eternizaría argumentando)en favor de nuevos lobbies que buscan su «época dorada». Obviamente, necesitarán leyes comunitarias vinculantes para conseguir sus fines.Por ultimísimo, si el tiempo me quita la razón, estaré encantado de rectificar. Eso desde luego, chapó por ella y su perseverancia. Chapó porque haya elegido preocuparse por cosas relevantes y no por enseñar nalga en YouTube.

Lo de la edad lo digo por cautela y por tratar de ser objetivo. No es un argumento que la descalifique desde luego, pero sí creo que ha de tenerse en cuenta simplemente para darse cuenta de que, a ver, puede haber niños apasionados por la medicina que sepan mogollón, pero yo casi prefiero que me opere un cirujano con sus años de universidad y experiencia.

La lucha de Greta me parece muy lícita también, y por decir algo positivo, creo que sí que ha servido para movilizar a gente joven o al menos visibilizar su preocupación por el tema. La historia, es que estaba claro que así sería, masa de defensores contra masa de detractores. Mal comienzo para un asunto que atañe a todos y para el que se necesitan acuerdos globales.