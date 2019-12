Parafraseando a los Hermanos Marx, «¡más madera, es la guerra!», podemos decir, sin temor a equivocarnos: ¡más basura, es la mierda!. Si, la guerra, en pleno proceso por el llamado caso Brugal, en el que están inmersa un montón de gente, entre ellos dos exalcaldes, varios exconcejales y no sé cuántos empresarios, por la adjudicación de la contrata del servicio de recogida de residuos sólidos -a saber, basura- en Oleza. Ahora, con otro gobierno, parece reabrirse un tema que, por lo menos para mí, puede «oler mal».El emperador Cómodo ha reconocido que sus colegas en el gobierno de la Esquina del Pavo han planteado privatizar las basuras, retomándose, de esta manera, el encargo de pedir un informe, tal y como se recoge en los pactos firmados para formar gobierno entre PP y Cs. Y todo para valorar si se mantiene, o no, la gestión directa por parte del consistorio de la Muy Noble. ¡Cuidadín, que las armas las carga el diablo y una vez, como decía mi padre, salió un tiro del palo de una escoba!. ¡Ni heridos ni prisioneros, porque luego hay que curarles y darles de comer/mantenerlos, y eso cuesta un h... y parte del otro!.

Propongo que, para que Cómodo no se pille los dedos en este asunto, se nombre asesor municipal a Ángel Fenoll, así, el emperador sabrá lo que no tiene que hacer, no vaya a ser que se le amontone la faena, sobre todo después del «affaire perras sin currar» o de otro que podría saltar pronto a la palestra, «trasvase de caudales públicos a una cuenta particular», referente a los dineros del grupo municipal pepero que, al parecer, terminaron en una cuenta personal. Siempre he mantenido, sobre todo después del descalabro electoral que supuso la dimisión del naranjito mayor del reino, Alberto Rivera, y la salida del Congreso de mi amigo Joaninasi, que «la franquicia Cs», sobre todo en Orihuela, está más «pallá que 'pacá'» y que seguirá los pasos de la que lideró Rosa Díaz, UPyD. ¡R.I.P.!

¿Habrá intereses aviesos por parte de los «liberalconservadores anaranjados», para pedir la privatización del servicio de recogida de basura en Orihuela? No quisiera ser malpensado, pero siempre que se habla de esto sale a la palestra un nombre propio, que no mencionaré porque, entre otras cosas, no soy quien para empezar discusiones bizantinas -en plan fuego cruzado y amigo- que no conducen a nada y que, en todo caso, serían competencia de la Fiscalía, si es que, llegado el caso, «las cosas -y nunca mejor dicho- oliesen mal y se hubieran de investigar».¿Por qué la mierda es negocio y tanta gente se pelea con uñas y dientes para hacerse con él?. Evidentemente, es un servicio que origina dividendos multimillonarios. ¡Qué se lo pregunten al jefe de la trama Brugal, que «nunca soltó el bocado/presa», encluso cuando ni siquiera tenía contratos para prestar el servicio en muchos pueblos de la comarca!. ¡Qué «barbaridaz», Pepeluí!. Lo cojonudo/grasioso es que, como en el servicio en cuestión, la mierda nunca huele bien. ¡Es más, cuando las cosas vienen mal dadas, se pone el ventilador en marcha y mierda «pa tos»!. Sería como lo llama la mujer de mi amigo, pariente y vecino Javier: «eau de cher» (agua de cherro, que no es la marca del perfume de un reputado diseñador). O sea, ¡que no es muy agradable que digamos, sobre todo para los «puretas naranjitos», que suelen ir de punta en blanco y con marcas que no se compran en el «mercao» de los martes, aunque ellos siguen erre que erre en su empeño por privatizar el servicio, porque, recordémoslo, no es la primera vez que sacan a colación este tema, lo que contribuye a que el ciudadano de a pie se haga preguntas un tanto comprometedoras.

Si os digo la verdad, no me importaría que el autonombrado/proclamado «vicealcalde de Orihuela», José Aix, explicara los motivos que le llevan a pedir -¡otra vez!- la privatización del «servei». Creo que una explicación sería buena para él y para disipar dudas en la ciudadanía. ¡Consejos vendo, que para mí no tengo, que diría Rajoy!