Torceduras y puñaladas

Lunes

JAU

Ha recobrado actualidad el tratamiento del castellano en TV3, que suele ser su marginación más grosera (esa periodista que renuncia a entrevistar en castellano al alcalde de Medellín), pero que más sutilmente lo convierte en protagonista a la manera de un asesino en serie. La prensa madrileña ha descubierto ahora que los bellacos de cualquier programa de entretenimiento o ficción en TV3 se expresan en castellano, mientras que los personajes agraciados por el guion lo hacen en catalán. Es una viejísima treta de ingeniería social que persigue infundir el odio mediante una simplona asociación de ideas. Hace muchos años, estaba viendo un «western» memorable (del que me resultaba tan absurdo que John Wayne hablara en catalán como supongo que a un neoyorquino que lo haga en castellano) cuando apareció un feroz comanche con el que el catalanoparlante John Wayne comenzó a hablar en castellano. Ocurre que el comanche había masacrado a la familia de Wayne y secuestrado a su sobrina, tal que un Felipe V con pinturas de guerra. Era la época en que Aznar leía catalán en la intimidad y no a Burke: «Para que triunfe el mal, basta que los buenos no hagan nada».



martes

ROMERÍA

La sesión de apertura de las Cortes de 1931 comenzó entre guantazos porque el diputado de más edad que la presidía, el monárquico Marqués de Carranza, se negó a dar un viva a la República con un incontestable argumento: «No me da la gana». En la de esta mañana, el parte de incidencias se ha limitado al tobillo de Adriana Lastra, quien ha trastabillado al pasar junto a Pedro Sánchez generando un aluvión filosófico de juegos de palabras. La certificación más rotunda de que hemos transitado del drama al esperpento era Agustín Zamarrón, diputado de más edad y réplica de Valle-Inclán por su blanquísima y desenfrenada barba, retórica preconstituyente y ademanes bondadosos. Zamarrón sonaba sincero al pedir disculpas a los españoles por no haberles ofrecido un Gobierno estable hasta ahora. Sus palabras contrastaban con el tiovivo del patio de butacas, donde las flamantes señorías se propinaban empellones para ocupar los escaños más vistosos, jaleaban a los afectos e increpaban a sus demonios políticos, o sencillamente chismorreaban entre risitas párvulas anticipando la esencia de la legislatura neonata, un carajal que convertirá el camarote de los Marx en un confortable spa.

miércoles

UNA VEZ HUBO UNA GUERRA

La fotografía oficial de la cumbre de la OTAN ha salido turbia, la parábola de una alianza defensiva que no sabe de quién defenderse desde que la momia de Lenin fue definitivamente sepultada por los cascotes del muro berlinés. El fundamentalismo islámico sería un buen candidato por sanguinario y exótico, pero las prioridades de Estados Unidos ahora son económicas y ha tejido una red de intereses comunes con Gran Bretaña y Rusia que le enfrentan precisamente a la UE, el espacio para cuya defensa fue concebida la OTAN. Todo es diabólicamente complejo en su asombrosa sencillez o viceversa y este es el terreno en el que Trump se mueve sin inhibiciones, sea animando a los partidarios del Brexit, sea recriminado a los países europeos sus cicateros presupuestos militares. Como suele ocurrir en el juego del poder, el único colega al que Trump parece respetar es también el único al que no intimidan sus bravatas. Macron exhibe ese halo europeo de superioridad intelectual que siempre ha hecho mella en Washington. Dijeron que Sánchez, Rivera y Casado aspiraban a un liderazgo similar, pero algunas fantasías envejecen peor que la momia de Lenin.

jueves

ROSA, ROSAE

Creo que las reacciones al informe PISA ayudan más a describirnos que sus resultados. El informe es un estudio del nivel educativo por países realizado cada tres años mediante un catálogo amplio de pruebas y los resultados de España muestran una estimable regularidad: con terca perseverancia, nuestros adolescentes siempre se sitúan entre los prodigiosos chinos y los zoquetes filipinos. Son medianías, pero «medianías» no sugiere una dosis aceptable de tremendismo y los medios prefieren tildarlos de «mediocres», que significa lo mismo, pero parece más vejatorio. Al tremendismo como rasgo idiosincrásico se le añade entonces la picaresca: los resultados de los alumnos españoles en comprensión lectora no han sido publicados tras detectarse «irregularidades». Es posible que seamos «medianías» o «mediocres», pero también somos «cum laude» en impedir que los demás lo sepan. Por último, se resaltan las diferencias entre comunidades autónomas como un fustazo añadido. En nuestro sótano hay privilegiados como los canarios y desahuciados como los gallegos, aunque todos ellos comparten un porvenir tristemente descriptible. Esto es fatalismo, la marca de agua del perfil hispánico desde la Armada Invencible.

viernes

PUÑALES POR LA ESPALDA

Por estricta disciplina profesional, cada 6 de diciembre me digo que la noticia ortodoxa del día es el aniversario constitucional y cada 6 de diciembre escribo el mismo artículo lánguido. Un historiador británico ha descrito el Congreso de Viena como la juerga internacional más descomedida de la historia, un cónclave de emperadores, reyes, mariscales, espías, cazafortunas y charlatanes que se dedicaron a regatear y chantajearse con el fin de remodelar un continente tras veinte años de guerra. En los textos escolares sólo aparece la última frase y el Congreso de Viena pasa académicamente como un respetable intento de configurar la posguerra napoleónica, de la misma forma que el aniversario de la Constitución de 1978 tiene la etiqueta de evento institucional aunque su código de barras sea un pesebre para malandrines, traidorzuelos, buscavidas y gacetilleros. Pero un régimen no es nada sin solemnidad y mucho menos una monarquía, por lo que sólo cabe admirar el apego a la vida de un texto a quien tantos le desean un deceso más o menos traumático.