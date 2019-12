Un monumento al despropósito

Mediante los monumentos, se deja testimonio público de un acontecimiento histórico, de un suceso memorable o también del agradecimiento a alguna persona relevante que haya destacado por su contribución a la comunidad. Los monumentos permiten transmitir a las generaciones futuras informaciones muy valiosas sobre acontecimientos destacados capaces de perdurar con el tiempo, activando significados que se mantienen como poderosas señas de identidad, vinculados con dinámicas sociales o identitarias vigorosas.

Todas las ciudades poseen, en mayor o menor medida, monumentos materiales o inmateriales, hitos históricos o culturales que de alguna manera reflejan las particularidades simbólicas que sus habitantes han ido generando, así como algunos de los valores que han ido forjando en su convivencia. En ocasiones, esos monumentos son espacios culturales o geográficos de una importancia incuestionable en torno a los cuales una comunidad ha desarrollado su vida, como sucede en Alicante con el castillo de Santa Bárbara. En otras, son construcciones singulares que los ciudadanos adoptan como referentes simbólicos de una incuestionable importancia, como ocurre con la fuente de Luceros. También hay cachivaches feos que algunos gobernantes quisieron convertir a la fuerza en monumentos, pero que no son capaces de despertar más que indiferencia, como sucede con en el monumento al soldado de reemplazo que, Federico Trillo siendo ministro de Defensa, depositó en la plaza del Mar.

Sin embargo, Alicante carece de conjuntos monumentales que reflejen nuestra particular idiosincrasia, las señas de identidad que evidencian que esta ciudad parezca que está a medio hacer, repleta de disparates y barbaridades por cada esquina, fruto de la pasividad, la ineptitud o el abandono. No es posible que no exista un testimonio imperecedero que nos recuerde, una y otra vez, que una ciudad, con unas condiciones tan excepcionales, se haya podido degradar tanto, arrasando su patrimonio cultural y urbanístico, dañando los lugares más queridos, levantando tantos edificios y construcciones chabacanas a lo largo y ancho de sus calles y barrios, lastimando muchos de nuestros símbolos más preciados.

A raíz de los anuncios y declaraciones contradictorias que en estos días se han cruzado los dos partidos de la derecha que comparten el gobierno municipal, por boca de su alcalde, Luis Barcala, del Partido Popular, y su vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, a cuenta del adefesio de la todavía inacabada Oficina de Turismo que se construye en la plaza del Puerto, cuyas obras arrancaron en octubre de 2018 y que arrastran ya ocho meses de retraso, he caído en la cuenta de que este nuevo disparate urbanístico, levantado sobre uno de los entornos más queridos de nuestra ciudad, debe ser, por mérito propio, un monumento. El mejor monumento posible, al encarnar en sus feas paredes de chapa metálica y en esa evidente agresión que hace al paisaje visual de Alicante, la falta de amor a nuestra ciudad, la irresponsabilidad y la demagogia barata que partidos e instituciones vienen desplegando desde hace demasiado tiempo. Porque este despropósito contiene respuestas a buena parte de los problemas que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo.

La decisión de construir esta desafortunada Oficina de Turismo se acordó entre el Ayuntamiento de Alicante, dirigido entonces por el tripartito de izquierdas, y la Generalitat Valenciana, siendo ratificada por unanimidad por el Consejo de Administración del Puerto de Alicante. La oficina, con un coste de unos 700.000 euros sería financiada por la Generalitat Valenciana, siendo levantada en terrenos de la Autoridad Portuaria, pactándose la cesión de la infraestructura una vez finalizada al Ayuntamiento, encargándose éste de su uso y mantenimiento. Como la Oficina se levantaba sobre el parking del puerto, hubo que reforzar el forjado de este aparcamiento y, además, se exigió que la obra fuera «desmontable» porque en este espacio no se podía levantar una infraestructura permanente.

Todos los grupos políticos municipales y estas tres instituciones acordaron la ejecución de la obra, que comenzó con el silencio de sus promotores, hasta que, a mediados de marzo, cuando se empezó a adivinar la magnitud de la estructura definitiva, publiqué un artículo en este diario con el título La maldición de Alicante, en el que analizaba los daños que esa construcción causaba a un lugar tan emblemático de la ciudad. El artículo tuvo un impacto inusitado, contribuyendo a abrir una importante polémica en la ciudad, que generó un aluvión de declaraciones y compromisos. Tanto el ya entonces alcalde, Luis Barcala, como los representantes de Ciudadanos, reconocieron la fealdad del edificio al que denominaron «mamotreto», compartiendo la necesidad de buscar otra ubicación y comprometiéndose a hacerlo. Por entonces faltaban pocas semanas para las siguientes elecciones de abril y mayo. Compromís, por su parte, pedía buscar una mejor ubicación, mientras Guanyar anunciaba denuncias a la Fiscalía contra la Oficina. A su vez, en el PSOE mantenían que era la mejor ubicación posible.

Pero con el paso de los meses, y tras dejar atrás las elecciones municipales, ahora parece que la oficina ya no es desmontable, que el coste de su traslado puede rondar al de su construcción (un disparate que no se sostiene) y los mismos que hace medio año aseguraban con absoluta firmeza que se buscaría una nueva ubicación, el alcalde Luis Barcala y concejales de Ciudadanos, nos dicen ahora que no hay más remedio que dejarla donde está. Efectivamente, debe quedarse ahí, como monumento imperecedero a la demagogia, el oportunismo y el despropósito que, desde hace años, viene sufriendo Alicante.