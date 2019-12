Mucho que celebrar el 6 de diciembre

Desde el Ayuntamiento de Dolores, la efeméride de la Constitución la celebramos dando la bienvenida a los chicos y chicas que cumplen o cumplirán 18 años durante el año en curso

¿Por qué celebramos cada 6 de diciembre desde 1978 el Día de la Constitución? Lo celebramos absolutamente por todo. No se me ocurre ni una sola razón por la que no deberíamos hacerlo.

Esto lo saben bien las personas más mayores, que han vivido en una España inconstitucional. Para los más jóvenes, que ya han nacido y crecido con la Constitución Española formando parte de sus vidas, es difícil que puedan imaginar lo que la Norma Suprema hace por ellos y ellas cada día.

Esa es una de las muchas razones por las que es bueno que cada año lo recordemos, celebrando ese 6 de diciembre de 1978 como lo que fue. El día más importante en nuestras vidas.

En el momento de nacer la Constitución ya está pendiente de nosotros, otorgándonos el primero y más básico de los derechos, pero también el más importante: «El derecho a la vida».

A medida que crecemos vamos adquiriendo otros que nos protegen frente al mundo: protección de los derechos de los niños, de la infancia, deberes de los padres para con los hijos...

Al cumplir los 18 años es cuando se produce la plena adquisición de todos los derechos y también de los deberes que la Constitución Española establece.

Desde el Ayuntamiento de Dolores hace ya unos años que la efeméride de la Constitución española la celebramos dando la bienvenida a los chicos y chicas que cumplen o cumplirán 18 años durante el año en curso, compartiendo con ellos la importancia de que, a partir de ese momento, estamos ante iguales, ante mujeres y hombres que tienen los mismos derechos y obligaciones que todos nosotros.

Es importante y justo reconocer que, durante los últimos 40 años, ha habido muchas mujeres y hombres que han trabajado para que nuestra Carta Magna creciese y se consolidase en cada municipio de España, haciendo valer su importancia y evitando el deterioro o el olvido que provoca el paso del tiempo.

Me refiero a los concejales y concejalas que, desde los ayuntamientos, la Administración más cercana al ciudadano, han sido los encargados de tejer una Administración impregnada de los valores democráticos para, generación tras generación, dar el relevo a las nuevas corporaciones municipales.

Así que hoy, este 6 de diciembre de 2019, también hemos querido desde el Ayuntamiento de Dolores tener un reconocimiento a todos ellos.

En agradecimiento a su trabajo y esfuerzo en defensa de la Democracia y su pueblo como concejales y concejalas en el Ayuntamiento de Dolores.

Gracias a todos.