Aquel «Grup Art Jove Il.licità» (1970-1973)

En el año 1966, pintores ilicitanos del momento, como Tomás Almela, Pola Lledó, Albert Agulló y Sixto Marco creaban el Grup d'Elx, para exponer juntos y mantenerse unidos en esto de la soledad del artista. Tres años después, en diciembre de 1969, el Grup quedaría definitivamente conformado por Sixto Marco, Albert Agulló, Toni Coll y Juan Ramón García Castejón. Unidos ideológicamente por el crítico Ernesto Contreras, asumiendo ya la «responsabilidad social del artista». El activismo artístico, social y político del nuevo Grup d'Elx se mantendrá hasta 1975. Después, cada artista seguiría su camino individualmente.

Mientras tanto, artistas jóvenes del rodal también se movían animosamente para encontrar su espacio dentro de la pintura. En diciembre de 1970, un grupo de jóvenes pintores que se reunían todos los fines de semana para pintar del natural, irrumpía en la escena local con el nombre de Grup Art Jove Il.licità. Todos contaban entre 20 y 21 años de edad: Manuel Blasco, Alejandro Franco, García Hernández, Juan Llorens, García Poveda, Víctor Serna y José Soto. Estos jóvenes artistas eran acérrimos admiradores del Grup d'Elx y se convertirían en sus mayores divulgadores. El Grup Art Jove Il.licità se presentaba como un grupo de exploradores de la pintura: «Tot açó que aquí exposem són els estudis o experiéncies d'uns quants anys d'embrutar llençs y papers, l'objecte dels quals no és un altre que el de perfeccionar-nos , de veure si ens estanquem o de si progressem?». Los medios de comunicación veían y trataban a los dos grupos como al Elche CF y al Ilicitano. Suponían al Grup Art Jove Il.licità como la cantera del Grup d´Elx. Artistas independientes, como Andreu Castillejos, nos daban la bienvenida: «L'art d'aquests jovens pintors és com un sedant enmig del desori de l'art actual, on de vegades hom barneja alló verdaderament bo, amb alló que no és més que frau i engany. El treball que fan els components de L´Art Jove Il.licità es pot definir senzillament i simple: sentiment i honradesa». Tres años después, el grupito se disolvería a medida que sus miembros se iban casando y tirando cada uno para su nuevo lugar de residencia. Sin dejar de lado la fuerte vocación artística.

Desde el 2010, año en que se creara el colectivo ilicitano Cuadernos Viajeros, a imagen y semejanza de aquel Grup Art Jove Il.licità, varios componentes del Art Jove hemos vuelto a coincidir en este bonito proyecto de dibujar y pintar sobre cuadernos cada sábado por la mañana de 10 a 13 h. Siendo los cuadernistas Ramón y Mireia Sempere quienes han diseñado, coordinado y mantienen el blog www.cuadernosviajeros.com, abierto a todos los aficionados y profesionales del dibujo y la pintura que quieran participar en las quedadas semanales y encuentros nacionales para dibujar al aire libre.

Llegados al tiempo de los recuerdos, y homenajes poéticos, no estaría de más dedicarle un repaso a aquel Grup Art Jove Il.licità de la época y en la actualidad. El próximo año 2020 se cumplirá el medio siglo de su fundación y tal vez sería interesante, y bonito, reunir a todos los miembros del Grup Art Jove en una exposición conjunta con obras de aquellos días y de ahora mismo, tal y como se hizo en diciembre de 2002 con el Grup D´Elx a los 27 años de su separación. Mostrando el simple paso del tiempo en las personas y en el arte. Pues, se quiera o no, todos los integrantes del Grup Art Jove Il.licità forman parte de la realidad y de la historia de nuestra pintura local en general. ¡Ánimo! Continuará?