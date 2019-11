Capitán araña

Ahora mismo, la Unió Esportiva Olot se nos antoja el Bayern, y el grupo III de la «segonab», un trasunto del grupo de la muerte. Ese es el nivel en el que nos movemos. No se me ocurre mejor resumen para calificar la gestión de Enrique Ortiz durante estos 20 años que recién se cumplen. Toda una generación de herculanismo perdida en un viaje a ninguna parte. Pero permítanme, en estos tiempos oscuros, traer hoy a estas páginas la memoria alegre de un superhéroe blanquiazul de nuestra infancia; que ya no vuela alto ni lleva capa, pero cuyo recuerdo sigue presente entre la hinchada.

José Antonio Hervás nació con vocación de niño yuntero; a fuerza de golpes, fuerte; y a fuerza de sol, bruñido. De origen manchego, emigró siendo un niño con su familia a nuestra tierra prometida donde compaginó paleta y vestuario para sobrevivir.

En la temporada 1970-71 llegó por fin al Hércules para permanecer once temporadas consecutivas, siendo uno de los jugadores que en más ocasiones ha defendido nuestra zamarra y convirtiéndose en uno de los referentes del mejor Hércules de la historia, del que llegó incluso a ejercer como capitán. Secante en el lateral derecho, fue bautizado como «araña» por su compañero Rivera, otro correligionario de aquella liga de seres fantásticos que sentó sus reales en el Rico Pérez y cuya huella sigue presente indeleble en el imaginario blanquiazul.

Giuliano, Baena, Humberto, Ernesto, Saccardi, Carcelén, Betzuen, Aracil, Charles, Barrios, Moyano, Carcelén, Kustudic? «superhéroes» todos, que nos hicieron felices, y que son ya, patrimonio inmaterial del herculanismo. Como bien cuenta en su autobiografía, «Sueños cumplidos? Realidades crudas», poco le queda hoy a José Antonio de todo aquel pasado fulgor. En el debe, muchas cicatrices y alguna que otra puñalada; en el haber, una legión de amigos y el cariño de la gente. Al echar la vista atrás, se siente orgulloso de aquella escuela de fútbol que creó desde la nada en la escuela de maestría, donde también ejerció como profesor. Pero si le preguntan, dirá que su mejor legado son sus hijos, José Antonio y Desirée, y su mayor recompensa, el amor de su inseparable Nieves.

La Asociación Herculanos, con el apoyo del Hércules, rinde este próximo domingo un merecido tributo a este mito blanquiazul. No te mueras nunca, Araña. Tu sola mención nos da alas en estos tiempos de miseria y penumbra.