Michael, Tessio y la ilusión que nos condena

Cuando el imperio de los Corleone estaba a punto de desmoronarse Vito le dice a su hijo Michael, punto por punto, todo lo que iba a suceder. Y dejándolo para el final, como sin darle importancia le recuerda que aquel que le proponga una reunión será el traidor. Es decir, el que quiera hacerse con el chiringuito.

Con el Hércules al borde de la muerte, una vez más, no van a tardar en aparecer ese tipo de personas que quieren su parte, su pedacito de gloria, su hueco en la foto. Lo mejor del herculanismo es tirar de clichés comunes. Es decir, pedir al ayuntamiento que intervenga, hacer una plataforma, una manifestación, recoger firmas y algún afortunado, alzarse como voz de la afición para proponer soluciones. Aunque sea una reunión para expresar el malestar. Que nos oigan y esas cosas. Eso sí, no vayamos a recordar a un ya exalcalde prometiendo inversores en campaña electoral, esas plataformas de exjugadores que ni siquiera dejaban una copia de su proyecto o, mi preferida, esa subasta pública que permitía hacerse con el control del club y a la que solo acudieron Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez. O volver a eso del paga y vete. Va, aunque sea pedimos la dimisión de Portillo, que algo es algo.

Eso sí, la cruda realidad de poner los euros encima de la mesa ni se contempló ni se contempla. En el fondo, lo que duele a los Tessio que están fuera es la incapacidad de admitir que para bien o para mal, en las escasas alegrías y las múltiples tristezas, si cada dos semanas hemos ido al Rico Pérez a ver al Hércules es porque hay alguien que ha puesto dinero. Y que para que ese alguien se vaya tiene que venir otro a hacerlo. Como en Reus, en Córdoba, o como auguro que sucederá en Almería de aquí a unos años. Al fin y al cabo, la jugada es redonda. Si sale bien eres un héroe, si sale mal la culpa es de los que estaban. Vamos, como un político cualquiera.

Y mientras tanto, como catarsis, Portillo da la cara asumiendo su parte y tratando de arreglar lo que de él depende y dos jugadores se enzarzan en una pelea en el entrenamiento. Dos por el precio de uno en la misma mañana. Y tras tocar fondo solo puedes quedarte ahí o subir. No hay otro camino y no depende de nadie más que de quienes entrenan y juegan. Eso sí, que se queden convencidos, con ilusión. Como esa ilusión que te lleva a hacer un trabajo que te gusta, la de meterte una paliza de kilómetros para ir a Ponferrada a por una remontada imposible o la que sientes al ver la sonrisa de esa chica que te acelera el corazón. La ilusión que te condena. Al fin y al cabo, en el deporte no vale con hacer bien las cosas, te tienen que salir, que no es lo mismo.

¿Volvemos al principio?, ¿qué hacemos con Tessio? Pues nos reunimos, que tampoco es plan de acabar como en la película. Hasta una solución podría ser nombrar a Gabriel Echávarri presidente. A lo mejor hasta sale bien y salimos de esta. Como Michael.