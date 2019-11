Hoy es el día del maestro

Yo les invito a ustedes, maestros y profesores, a no perder los ánimos ante las dificultades y contrariedades, ante la incomprensión, la oposición, la desconsideración, la indiferencia o el rechazo de sus educandos, de sus familias y hasta de las mismas autoridades encargadas de la administración educativa. La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como comunitario. Este sacrificado servicio pasa desapercibido para muchos. Probablemente, ustedes no podrán ver el fruto de su labor cuando este aparezca, pero estoy convencido de que gran parte de sus alumnos valorarán y agradecerán algún día lo sembrado ahora. No confundan nunca el éxito con la eficacia. En la vida no siempre lo eficaz es exitoso y viceversa. Tengan paciencia, mejor, esperanza. No olviden que la clave de toda obra buena está en la perseverancia y en ser conscientes del valor del trabajo bien hecho, independientemente de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan fe en ustedes y en lo que hacen».

Este era el mensaje del Papa Francisco a los docentes en el 2017. Poco se puede decir más o mejor que lo expresado en esta alocución, tan solo se me ocurre añadir, si recordamos poéticamente, que es ser maestro.

Y para eso tenemos a un poeta contemporáneo que vivió en los años 30 en la Residencia de Estudiantes, donde conoció a Federico García Lorca, quien lo inclinó junto a otros compañeros por la literatura, llevándolo a dedicarse por completo a la poesía. Adicto a la República, luchó defendiéndola en la Guerra Civil, estando preso en un campo de concentración en Palencia al finalizar la misma, pero que nos ha dejado poemas como el que recuerdo a continuación. Me refiero al conocido como Gabriel Celaya pero cuyo nombre completo y con lo que firmaba, en parte del mismo, sus obras era Rafael Gabriel Juan Mugica Celaya Leceta. Dice así:

Educar es lo mismo/que poner un motor a una barca,/hay que medir, pensar, equilibrar,/y poner todo en marcha./

Pero para eso,/uno tiene que llevar en el alma/un poco de marino,/un poco de pirata,/un poco de poeta,/y un kilo y medio de paciencia concentrada./

Pero es consolador soñar,/ mientras uno trabaja,/

que esa barca, ese niño/

irá muy lejos por el agua./

Soñar que ese navío/

llevará nuestra carga de palabras/hacia puertos distantes, hacia islas lejanas./

Soñar que cuando un día/ esté durmiendo nuestro propio barco,/

en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.

Hoy a pesar de los avatares sociales, incluidos los políticos, aún quedamos no solamente en Elche, sino en todo el territorio español quienes celebramos «El día del Maestro», ya que desde el 13 de agosto de 1948 el Papa Pío XII declaró a San José de Calasanz patrono universal de las escuelas cristianas en el mundo y celebrado cada 27 de noviembre su patronazgo. Y todo el mérito fue porque ese mismo día, pero del año 1597, este sacerdote aragonés tuvo la idea de abrir una escuela para los niños pobres de Roma, con asistencia voluntaria, siendo tan eficaz su iniciativa que en el 1618 ya atendían las Escuelas Pías a más de 1.500 niños, siendo el pionero de la educación colectiva al alcance de todos.