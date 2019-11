Y si algo aprendimos, es que no sabemos lo que pasa por la mente y el corazón de un hombre que mata a la mujer que ha sido su compañera de vida, en presencia de sus dos hijos pequeños. Que mata también a sus dos hijos pequeños. O lo intenta. Y que mata a su suegra. Y a su cuñada. O lo intenta. Con un arma blanca. De una paliza. De un disparo o un atropello. Si algo aprendimos, es que no podemos juzgar a una víctima que no se marchó a tiempo o que retiró una denuncia porque volvió a creer que esta vez, sí, todo sería diferente. 1.027 y aprendimos que no es sólo una psicopatología, y si lo es, en muchos casos es de esas de la vida cotidiana, que decía Freud, que se instalan en las pequeñas costumbres de cada día y van desplazando los umbrales de lo que es y lo que nunca es ni tolerable ni admisible. Y supimos a través de ellas, de sus terribles tristes historias, que ni la dependencia económica ni los hijos pequeños son las hebras que dan forma a la tela de araña que es el hogar de una mujer maltratada. Que no es la desigual fuerza física, el arrebato emocional, el impulso incontrolado o el uso fuera de lugar de ancestrales costumbres... No, ya hemos aprendido que no es, solamente, todo eso.

Las señales... El humo que delata el fuego. Las aves que alzan el vuelo porque se aproxima un tornado. Las olas mar adentro que anticipan el tsunami. Los pequeños empujones. El control. Los celos. Los estirones y pisotones. El primer tortazo. Los insultos. Las obsesiones. ¿Cómo no lo vieron? ¿Cómo no percibió que podría matar, que la podría matar, que podrían morir sus hijos? ¿Cómo pudieron fallar las alertas? ¿Tan confusas eran las señales? ¿Qué destruye la capacidad de conectar con la naturaleza que nos protege? Con ese instinto protector que nace con el ser humano y se expresa en tantas formas, como cambiar de acera una noche oscura o consolar a un bebé que llora... Las señales. Una mente que vive bajo el miedo permanente deja de percibir los indicios que te activan y te ponen en marcha. El sistema de alerta de la violencia en la pareja no funcionó. No funciona en muchas personas. Hombres y mujeres que se juntan y tratan de desarrollar un proyecto de vida en común que termina en noticia de un telediario: Muere asesinada por su pareja la mujer número 50 en lo que va de año, y con ella son ya 1.027 desde que tenemos registro de casos en España.

Las antenas están rotas. Años y años de normalización de la violencia contra la mujer, de cosificación de su cuerpo, de inferiorización de sus roles tradicionales, de desvalorización de su aportación a la sociedad. De menosprecio a su dolor físico y emocional. Años de sobreexposición reinventada a ideas estúpidas sobre el amor y la sexualidad, sobre el significado de la virilidad y la feminidad. Idioteces hechas canciones y axiomas, como creer que la mujer pertenece a un hombre. O que alguien puede disponer del derecho a la exclusividad en los deseos de otra persona. O que el amor todo lo puede, lo explica y lo resuelve. Creencias que se hacen robustas con el tiempo de vida, con la mezcla de sentimientos y otras sustancias. Imbatibles, carcomen el sentido común primero, la autoestima después, más tarde, la esperanza, y finalmente la vida. Y el miedo reina en el bosque del amor. Y la ceguera. Y no te vas. Ni te controlas. Y la peor expresión del patriarcado firma su obra de terror más repulsiva.

1.027 y, si algo aprendimos, es que urge empeñarnos de forma colectiva en la tarea de restaurar las antenas que permitan anticipar la violencia de una pareja. Para no entrar. Para cerrar la puerta y salir a tiempo. Aunque sepamos que no será suficiente solo con eso.