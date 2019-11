Llegó la hora de la provocación

A mediados de agosto cientos de personas en su mayoría mujeres, participaron en una protesta con el lema «No nos cuidan, nos violan», que terminó con el ataque a una comisaría del centro de la ciudad de México y destrozos en marquesinas y vehículos policiales, además de con pintadas en la columna del monumento Ángel de la Independencia, con leyendas entre otras «México feminicida» o «La patria es asesina». Los acontecimientos que hicieron estallar la indignación feminista fueron las últimas violaciones ejecutadas por policías. Algunos periódicos calificaron los hechos de vandálicos, mientras otros separaron a las manifestantes que lo hicieron de forma pacífica, del pequeño grupo que los llevó a cabo. La jefa de Gobierno de Ciudad de México aseguró que esa protesta «no fue una manifestación, sino una provocación».

Habría de recapacitar sobre quién provocó primero, si la sociedad permisiva o las manifestantes. Cuando miles de mujeres reclaman justicia, o gritan basta y los resultados no llegan, la calma es difícil mantenerla.

La explosión de enfado y de rabia de las mejicanas se puede extrapolar a nuestro país, en realidad, a cualquier otro lugar. Son constantes las noticias que exponen la reiterada violencia ejercida sobre las mujeres.

El último balance del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad indica que un total de siete mujeres han sido asesinadas, víctimas de la violencia de género en lo que va de año en la Comunidad Valenciana y el número de inscritas en el registro oficial aumentó un 7,9% en el 2018. Todo demasiado preocupante.

En la apertura del Año Judicial, la fiscal general del Estado alertó del «inquietante» y «preocupante» aumento de la violencia de género y delitos sexuales entre los menores, con víctimas cada vez más jóvenes y más vulnerables, un 43% más sobre el año anterior, destacando el «efecto contagio» de las violaciones grupales. La fiscalía considera que estas cifras son muy altas, reflexiona sobre la suficiencia «de los medios disponibles y su irregular despliegue» a lo largo de todo el territorio y concluye que «no se vislumbran soluciones a corto plazo». Todo demasiado obvio.

Se apunta al uso de la pornografía con las nuevas tecnologías y a las relaciones a través de las redes sociales como nuevas vías de control y acoso. Todo demasiado desesperanzador, pues internet, las tecnologías y las redes sociales no van a desaparecer.

Cómo comprender que no se garanticen y respeten los derechos de las mujeres y, además, que carguemos sobre ellas el que no valoraran suficientemente el riesgo en que se situaba, el «a esas horas», o por dónde andaba o hacía deporte, o su indumentaria, o en quién confió o por qué bebió. Bastante se culpabilizan y sienten vergüenza ellas mismas, a lo que se suma la sensación frustrante y frecuente de que la Justicia no les da la respuesta que esperan. Todas estas circunstancias son disuasorias para la denuncia, lo que conlleva un indeterminado índice de impunidad en estos delitos.

Recientemente hemos conocido la sentencia en el caso «la manada de Manresa». Se condena por un delito de abuso sexual porque la menor de 14 años estaba «inconsciente» y por tanto sus agresores no tuvieron que usar «ni violencia ni intimidación». De nuevo otra sentencia polémica porque no se llama a las cosas por su nombre, con una técnica legislativa que olvida que los destinatarios de las leyes son los ciudadanos y estos deben de entenderlas. No defiendo la legislación «en caliente», pero tampoco ignorando la realidad social. Una violación es una violación y así debe calificarla la norma, sin perjuicio de las circunstancias concurrentes en cada caso que deban tomarse en consideración a la hora de graduar la pena.

¿Cuál es el problema de fondo? Seguro que hay más de uno, pero evidentemente el de la educación es esencial y no circunscrito al periodo escolar, sino también a los que ya no vamos al colegio. No se puede descargar esa tarea exclusivamente en los educadores cuando incumbe a toda la sociedad, empezando por nosotros mismos. Habrá que reflexionar si en verdad se están aplicando las leyes promulgadas, si se está instruyendo en la igualdad, porque se siguen produciendo estos comportamientos. Ni las leyes promulgadas ni las campañas de sensibilización iniciadas, se están mostrado suficientes.

Sería muy simplista e injusto calificar de provocación, entendida en sentido destructivo y que solo busca encolerizar, acciones como las de este verano en México, movimientos como «me too» o similares. Entendamos la provocación como acto que pretende una reacción emocional, sonrojar por lo no hecho, una sacudida que incite a la sociedad a acabar con la lacra de la violencia sobre las mujeres y a respetar sus derechos que, a fin de cuentas, son los mismos de los que debemos de gozar todos.