Experiencia y savia nueva

Estos días he leído un libro colectivo, publicado en Ediciones Catarata, recordando la obra del sociólogo Mario Gaviria, mi amigo y maestro, y su influencia en el pensamiento de varias generaciones de arquitectos, urbanistas, estudiosos del turismo y trabajadores sociales. En la amplia reseña de sus publicaciones y artículos falta, al menos, uno. El que conjuntamente esbozamos cuando Pedro Sánchez intentó en 2016 formar Gobierno tras la renuncia de Mariano Rajoy de aceptar el encargo de formar un Ejecutivo al carecer de mayoría suficiente. Recuerden. El PSOE y Ciudadanos elaboraron un programa de Gobierno de poco más de un centenar de medidas que no prosperó al votar en contra el PP y Podemos. Luego vendría la salida de Pedro Sánchez de la secretaría general del PSOE, la formación de una Comisión Gestora en el partido socialista que ordenó la abstención de la mayoría del grupo parlamentario socialista -sin Sánchez como diputado- para que pudiera ser investido el líder del partido conservador.

En aquel momento, la tesis central de nuestra reflexión era que el PSOE tenía que liderar un Gobierno en el que se integraran Ciudadanos y Podemos. Pocos meses antes habíamos publicado, también en Catarata, "El paraíso estancado", una reflexión sobre un futuro de Europa con crecimientos mínimos de la economía e incremento de las desigualdades, que nos obligaban a cambiar sustancialmente nuestras formas de vida para mantener las grandes conquistas del Estado del Bienestar en un mundo que debería ser cada día más ecológico, sin centrales nucleares y con más energías descarbonizadas. Es decir, el camino que ya había emprendido Alemania con un gobierno de cristiano-demócratas y socialdemócratas. Mario insistía que no podíamos decir siempre "no" a las jóvenes generaciones: "no" tendréis un trabajo seguro, justamente remunerado y acorde a vuestra formación universitaria; "no" podréis emanciparos totalmente o adquirir una vivienda si deseáis vivir en pareja; y "no" podéis todavía ser protagonistas en la política aunque lo pidáis desde las plazas y calles. El PSOE, con la experiencia de haber gobernado varios años liderando las mayores transformaciones en la historia moderna de España, tenía que incorporar a esas nuevas generaciones que habían irrumpido en el Congreso de los Diputados: Ciudadanos y Podemos. Juntos podían enfrentarse a los retos de conservar un modelo social y de convivencia europeo cada vez más amenazado en el mundo globalizado. Aquella oportunidad se frustró y nuestro artículo se quedó en esquema no publicado.

¿Será posible unir ahora experiencia de gobierno e ímpetu innovador de una parte de las nuevas generaciones? Las circunstancias han variado mucho en los pocos años transcurridos desde aquel primer intento fallido. Han desaparecido algunos de los protagonistas, Rajoy ayer y Rivera hoy, y se ha complicado la escena política, sobre todo la cuestión catalana que no tiene ni una solución fácil ni a corto término. También hay nuevas experiencias de gobiernos de coalición más allá de la singularidad vasca: en el activo, la Generalitat Valenciana, con cuatro años de arrinconamiento de la corrupción del PP y revitalización económica y social por un gobierno de PSOE y Compromís, apoyado desde les Corts por Podemos e Izquierda Unida, coalición renovada en abril en forma de tripartito; en el pasivo, desde principios de este año, la Junta de Andalucía, con un gobierno de PP y Ciudadanos contaminado por el apoyo y la influencia determinante de Vox, la extrema derecha nostálgica del franquismo y antieuropea. Esta última experiencia se ha extendido este verano a la Comunidad de Madrid (donde en el PP se han impuesto los más intransigentes y próximos a Vox) y a la Región de Murcia, con el crecimiento consiguiente de Vox en toda España el 10-N que ha acabado por llevarse por delante al líder de Ciudadanos y amenaza incluso la persistencia de toda la formación si no ponen remedio a esa deriva desde el centro-liberal a la derecha dura.

Los líderes de PSOE y Unidas Podemos han anunciado su voluntad de formar un gobierno de coalición con lo que ello implica: unidad de programa y unidad de actuación. Ahora no hay los escaños que había ni cuando Rajoy no quiso ir a la investidura ni tras las elecciones del 28 de abril. Será más difícil y con más obstáculos, como vemos cada día en las carreteras y calles de Cataluña, donde una parte sustancial de la población tardará muchos años en retornar a la casa común española, a la Sepharad de los poemas de Salvador Espríu, aislando a la parte más extremista que busca la confrontación violenta como forma de pervivencia. Pero hay que intentarlo y darle una oportunidad al futuro, como han expresado estos días líderes del PNV, Compromís, Más País, regionalistas cántabros, Teruel existe y nacionalistas canarios. Lo primero es conseguir que salga adelante la investidura y España tenga un gobierno que pueda presentar muy pronto unos Presupuestos como los que se quedaron por el camino antes de las penúltimas elecciones generales, donde se recogía buena parte del acuerdo político ahora anunciado, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Eso sólo, más proseguir en el largo camino de la distensión y el diálogo en la cuestión catalana y la participación en la construcción de una nueva Europa sin el Reino Unido y más involucrada contra los efectos del cambio climático, ya justificarían una legislatura. Y se habría producido esa síntesis de experiencia y savia nueva que ha estado presente en los procesos de progreso de la humanidad que más éxito han tenido.