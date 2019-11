Legislar el juego

Que el juego patológico es un grave problema de salud pública es evidente. Hablamos de la adicción más frecuente de cuantas pueden presentarse sin consumir drogas. Aun siendo un problema de creciente magnitud, nuestro país sigue sin disponer de una legislación que prevenga sus daños mientras que, en la mayoría de los servicios autonómicos de salud, ni saben ni quieren saber del asunto. Así las cosas, cualquier demostración de interés es bienvenida, aunque no siempre se acompañe de la contundencia que el tema merece.

El pleno del gobierno valenciano acaba de aprobar el anteproyecto de una nueva Ley del Juego que, por vez primera, toma en consideración su impacto sobre la salud. La iniciativa coincide con la presión que, con mayor o menor intensidad, han generado algunos partidos políticos en los últimos meses. De hecho, la propuesta ya estaba concluida antes de que se acordara anticipar las elecciones autonómicas, pero tuvo que reposar en la despensa del Consell para, ahora, recobrar vida y ser remitida definitivamente a Les Corts. Motivos hay para alegrarse de la iniciativa, aunque tampoco sea oro todo lo que reluce en el tema en cuestión.

En lo positivo –que lo hay, por supuesto- el anteproyecto prohíbe el acceso de los menores a las salas de juego. Ya podía haberse evitado antes, pero más vale tarde que nunca. También es de agradecer que el importe de las sanciones se destina a financiar medidas que disminuyan el impacto de la ludopatía. A la vista de cómo ha quedado el pírrico presupuesto que la Generalitat destina a prevenir las adicciones, no hay que despreciar ninguna aportación. Bien están ambas medidas, aunque hay dudas razonables sobre su futura implementación. ¿Quién vigilará el cumplimiento efectivo de la ley? ¿La asistencia y la prevención de la ludopatía dependerán siempre de la eficacia sancionadora o, por el contrario, dispondrán de una financiación estable? ¿Bastarán estas medidas para disminuir la intensidad del problema? Aún quedan demasiadas dudas por responder.

Aun teniendo buenas aportaciones, en el anteproyecto se advierten algunas carencias que no cabría esperar a estas alturas del partido. El texto es demasiado tibio a la hora de enfrentarse a los intereses del sector y de apoyar el derecho a la salud de la mayoría. De entrada, no se limita la distancia de los salones de juego respecto a los centros educativos, como tampoco la saturación en determinados barrios donde la concentración de salas de juego es llamativa. Se argumentan diferencias entre los partidos que sustentan el gobierno autonómico. Cierto es que, en el trámite parlamentario, podrá discutirse el asunto, pero mal vamos si los socios del tripartito no son capaces de acordar estas medidas cuando se negocian en la mesa del Consell.

Sus opiniones son tan extremas como difícil de entender qué razones pueden justificar estas discrepancias. Unos defienden que bastaría con alejarse apenas 150 metros; otros, que no menos de un kilómetro. Sea como fuera, ya disponemos de un dato comparativo con esos 200 metros de distancia que, en el caso de bares y demás puntos de dispensación de bebidas alcohólicas, alejan éstos de los centros escolares. Ya me explicarán cómo proponer distancias inferiores cuando, en la práctica mayoría de los locales con máquinas de juego, también se vende alcohol. O no se han leído las leyes, o tocan de oído.

Siendo la ludopatía un problema de enorme calado sanitario, se echa en falta una impronta mayor por parte de la Conselleria de Sanidad. En realidad, ésta brilla por su ausencia. El anteproyecto apenas recoge una mínima referencia a la prevención, pero sin compromiso alguno respecto a qué obligaciones se contraen en defensa de la salud pública. Más del 2% de los menores valencianos tienen ya un problema con el juego y, según el Ministerio de Hacienda, nada menos que el 6% de la población padece esta enfermedad. Sin embargo, se ha pasado de puntillas sobre las medidas preventivas y, por supuesto, nada se dice respecto a una asistencia que se encuentra desbordada. Mucho habrá que trabajar en el debate parlamentario para no desperdiciar la ocasión.

Especialmente llamativa es la falta de medidas que limiten la publicidad, así que seguiremos escuchando a los prescriptores de opinión –generalmente, deportiva-, pregonando a los cuatro vientos las virtudes de las apuestas. Y, como ya ocurriera años atrás con el alcohol o el tabaco, el patrocinio deportivo seguirá en manos de quienes fomentan conductas claramente antagónicas a los valores que debe transmitir el deporte. ¿Hay algún motivo que justifique la publicidad de una actividad cuyo crecimiento depende, casi exclusivamente, de la vulnerabilidad de ciertos grupos de población? Lo dudo. A estas alturas de la película, negar la relación entre la impulsividad y una mayor tendencia al juego, es contrario a la evidencia científica. Claro está que, a la hora de legislar, lo empírico acaba pasando a un segundo plano.

Debería preocuparnos esa atribución de responsabilidad que la propuesta legislativa del Consell deposita en el consumidor. El anteproyecto recurre en exceso al término «juego responsable». Esta es la habitual descarga de culpa a la que recurre el sector del juego. Si el legislador acaba por respetar este enfoque, otorgará patente de corso a quienes se benefician de un grave problema de salud pública. Este aviso de «responsabilidad» ha demostrado una muy limitada eficacia en otros productos, como son las bebidas alcohólicas o el tabaco. Eso sí, su utilidad es manifiesta si lo que se pretende es evitar denuncias a posteriori. Legislar por el bien de la comunidad o, por el contrario, en favor del capital. Esa es la cuestión.

Uno se pregunta cuál es el valor añadido que los juegos de azar generan a la sociedad. Aquí radica el problema. Hasta la saciedad nos han recordado que el sector del juego genera algo más del 2,54% del PIB de la Comunidad Valenciana y mantiene 7.000 empleos directos, además de los que indirectamente pueden beneficiarse en el sector de la hostelería. Añadan los más de 200 millones de euros que pretende recaudar la Generalitat Valenciana de los impuestos asociados al juego. Y el sector sigue al alza, subiendo a un ritmo del 10% anual el volumen de dinero jugado entre máquinas tragaperras, apuestas y bingos. Cuantos más se juegue, como es obvio, mayores serán las ganancias empresariales y, por supuesto, los ingresos fiscales. Pero ¿realmente ganamos todos con este negocio? Razones hay para dudarlo.

Nos encontramos ante una iniciativa oportuna, pero necesitada de alguna vuelta de tuerca más. Dicen que para eso está el trámite parlamentario. Pues así sea, porque ya tardan.