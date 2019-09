Tiempo de agradecer

A Jorge Olcina y a los que han estado con él: mirando el cielo, pisando la tierra.



Entre las cosas más curiosas que he hecho en mi vida debe contarse haber presidido un tribunal de oposición para plazas de meteorólogo -lo que antes eran los «hombres del tiempo»- en Canal 9. Era a mediados de la década de 1990 y formaba parte del Consejo de Administración de RTVV. Era sabia costumbre que en los tribunales hubiera representantes de distinto partidos, sindicatos y técnicos internos y externos a la casa. Vaya usted a saber por qué me tocó este que comento. En broma propuse a los miembros de la comisión juzgadora que se diera a los opositores mapas y medidas y que el que acertara el tiempo del día siguiente tendría la mejor nota. Los técnicos me miraron alarmados por mi incompetencia y me explicaron que no podía ser, porque con la misma información eran plausibles distintas interpretaciones y, por lo tanto, predicciones relativamente distintas. Así que aprendí, durante unos días, abundantes cosas sobre isobaras y cosas así. Problema no hubo: tres opositores había y tres plazas se convocaban. Y los tres eran buenos.

Esta confusión en torno al valor de la interpretación de los datos climáticos tiene mucho que ver con el estatuto científico de la disciplina. Aunque esté plenamente reconocido, no deja de servir, por su falta de automatismo, al folklore popular, que quiere que los meteorólogos «se equivocan siempre». Lo que no es cierto. Mi mucho menos. Casi podríamos decir que, en todo caso, se equivoca el clima. Porque un meteorólogo es como un analista político: ha de tener en cuenta tal cantidad de variables que la complejidad es su realidad y una leve variable puede alterar sustancialmente estudios pormenorizados, cada uno de los cuales es verificable y cumple con los estándares de previsibilidad. Otra cosa es cuando se tratan todos juntos dinámicamente. Pero no cejarán muchos en deleitarse con los «errores» de los esforzados climatólogos. En vísperas de las desgraciadas inundaciones de la semana pasada, en el sureste peninsular, y, especialmente en la Vega Baja, INFORMACIÓN dio cumplida cuenta de advertencias del Instituto de Climatología de la UA. En una transmisión por las redes, un ciudadano advirtió: «ya están creando pánico y haciendo amarillismo», otro advertía que vendrían unos aviones extraños para evitar las lluvias que tanto necesitamos. Este es el nivel. Y desgraciadamente la meteorología, junto con las prácticas médicas, es el interfaz privilegiado entre ciencia y ciudadanía. No nos extrañe que el cambio climático haya tardado en ser aceptado. Vivimos en mitad de unos flujos culturales a los que no gustan las malas noticias que nos afectan, aunque nos deleitemos en las ajenas. Por eso no nos cuesta mucho delegar en la ciencia las soluciones, mientras desconfiamos, desde la ignorancia, de ella.

Hay análisis circulando desde todos los puntos de vista sobre las inundaciones y algunas causas ya están claras. Sobre otros asuntos deberemos esperar y lo fundamental es promover una unidad absoluta, en todas las administraciones y la sociedad civil, para la recuperación de lo perdido por las víctimas, así como el capital colectivo arrasado. Aunque quizá debamos introducir en la reflexión que hay que hacer cosas, pero que no todas las cosas que el agua se llevó estaban bien hechas. Hagamos, pero hagamos bien: recuperar no puede consistir en repetir errores. Pero también ahora que es el momento de agradecer a las fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, personal sanitario, ejército y una miríada de personas solidarias el servicio prestado.

Y a los meteorólogos. Las predicciones eran certeras. No es que «acertaran», como quien juega a un número de la lotería; es el resultado de miles de horas de estudio, de dejarse los ojos en pantallas y de sufrir, a menudo, la incomprensión. Porque los climatólogos, a veces, padecen el síndrome de Casandra, aquel personaje de los mitos que, a cambio de recibir el don de la adivinación, sufría el castigo de no ser creído. Porque traen noticias que alteran la vida cotidiana: sus alertas modifican horarios escolares o las perspectivas de trabajo o de guardias en servicios públicos. Y salvan vidas. Y si se les creyera también salvarían casas o infraestructuras. No es hoy el día de insistir -aunque no sé cuándo lo será-, pero si se hiciera caso a sus estudios solventes sobre construcciones en zonas inundables algunos hubieran ganado menos dinero y ahora todos nos ahorraríamos mucho.

La predicción, potenciarla y animar a la confianza, es el inicio de las acciones a emprender ante la emergencia climática. Ahora no nos vale ni la fe en el Cristo «Ahogado» de Orihuela, ni en las preces a Santa Bárbara, ni a la Santa Faz. Esos eran remedios de otras épocas en los que pueblo y élites tenían a veces más fe que la que ahora tienen en la ciencia. Pero ahora, en esta brecha de oscurantismo en la modernidad, nos quedan solo los climatólogos. Y esa predicción, en nuestra sociedad del riesgo, es una parte esencial del Estado social. Entre otras cosas porque en las catástrofes, tendencialmente, pierden más quienes menos tienen.

Han sido unos días duros, muy duros, agravados por la insensibilidad y la estupidez de algunos, volcando tonterías y falsedades en las redes. Pero, al menos, reconozcamos que una cosa no ha fallado: la predicción meteorológica ha sido fiable, difundida sin alarmismos y con una tremenda humildad por parte de esos científicos. Gracias. Y aprendamos.